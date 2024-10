Chi è il fidanzato di Yulia Bruschi: le parole al Grande Fratello 2024

Yulia Bruschi è entrata nella casa del Grande Fratello 2024 lasciando una persona a casa. Durante la permanenza nel reality, Yulia ha spiegato di aver cominciato la storia poco prima che varcasse la porta rossa ma di non voler svelare dettagli. Non si sa, infatti, chi sia il fidanzato di Yulia che, tuttavia, pare sia più grande di lei. All’interno della casa, fino a pochi giorni fa, la Bruschi ha sfoggiato un anello che le è stato regalato proprio dal fidanzato., Con tanti dubbi in testa, tuttavia, Yulia ha deciso di toglierlo e, durante una puntata del Grande Fratello 2024, parlando con Alfonso Signorini, ha detto:

“Non sento più le stesse cose che provavo prima di entrare qui dentro” – ha ammesso in diretta. Sull’anello, invece, ha aggiunto: “L’ho tolto perché non volevo che venisse sempre tirata fuori questa storia” lasciando la porta aperta ad una conoscenza più approfondita con Giglio.

Yulia Bruschi e la confessione sugli uomini: cosa ha detto al Grande Fratello 2024

Yulia Bruschi non ha mai nascosto una curiosità e una complicità particolare con Giglio come ha spiegato lei stessa ad Alfonso Signorini. “Ho sempre detto che c’è una grandissima intesa. Il rapporto sta crescendo sempre di più. Qui sto vivendo fuori dal mio contesto, per la prima volta voglio lasciarmi andare“, le parole di Yulia che, in casa, si confida spesso con Shaila Gatta.

A quest’ultima ha confessato di non sentirsi perfettamente in sintonia con i modi di fare di Giglio: “A me piacciono gli uomini decisi”, ha detto all’amica confessando di sentirsi più matura della sua età e di volere accanto, di conseguenza, un uomo più maturo. Shaila, tuttavia, l’ha esortata a dare del tempo a Giglio, ma cosa potrebbe accadere se dovesse arrivare in casa il fidanzato per farle una sorpresa?

