Grande Fratello 2024, 9a puntata: lo scambio con il reality spagnolo e l’entrata di Maica Benedicto

Ed eccoci anche oggi lunedì 21 ottobre 2024 pronti ad una nuova puntata del Grande Fratello 2024. Tantissime le novità di questa sera, con una diretta che ci mostrerà colpi di scena completamente inaspettati. Attesissima è l’entrata della modella spagnola Maica Benedicto che, indovinate un po’? Arriva direttamente dal Gran Hermano, la versione spagnola del Grande Fratello 2024. Il pubblico aspetta con ansia di vedere anche lo scontro in diretta tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi dopo quanto successo con la frase del “piumone” e il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia consegnato alla nuova opinionista.

Schierate come al solito a dare il loro contributo su quanto succede nella casa più spiata d’Italia ci saranno anche Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, che come al solito si occuperà di capire cosa dicono i social in simultanea. Non solo, Rebecca riesce sempre a cogliere quanto succede nella casa durante la pubblicità e riportarlo subito ad Alfonso Signorini per un commento. Come se la caveranno i nostri vipponi questa settimana durante la diretta del Grande Fratello 2024? Andiamo a vedere cos’è successo in questi giorni e le anticipazioni della serata di oggi 21 ottobre 2024.

Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato si racconta in diretta: entra mamma Giada

Torna come al solito ogni lunedì in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello 2024 con Alfonso Signorini che non smette mai di stupirci. In settimana una notizia ha sconvolto tutti gli inquilini: due di loro dovranno partire per la Spagna, al Gran Hermano, mentre dal reality spagnolo arriverà una nuova concorrente. Si tratta di Maica Benedicto, modella e influencer che è pronta per una nuova avventura tra nuovi colleghi: sarà pronta a ballare con Enzo Paolo Turchi? Ma soprattutto, starà simpatica alle altre ragazze o si creeranno delle invidie? Sono tutte domande che resteranno aperte fino a stasera 21 ottobre 2024.

Al Grande Fratello 2024 stanno per arrivare momenti di fortissima tensione e stavolta riguardano specialmente Lorenzo Spolverato che incontrerà sua mamma Giada. Il ragazzo si è aperto da poco e ha raccontato qualche episodio vissuto da piccolo nella periferia di Milano, che spesso non è un luogo facile in cui crescere spensierati. Si prevede tanta commozione e tante lacrime, dato che Lorenzo, uno dei più amati del Grande Fratello 2024, racconterà alcuni momenti toccanti della sua vita. E poi ci saranno Yulia e Giglio, che questa settimana sembrano essersi “sbottonati” su quello che provano l’uno per l’altra.

Che tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli detto Giglio ci fosse del tenero lo avevamo capito ormai da tempo, ma sarà questa sera che i due saranno costretti a fare i conti con i loro sentimenti davanti ad Alfonso Signorini e a tutto il pubblico italiano. Si passerà poi ad un momento esilarante, che secondo le anticipazioni del Grande Fratello 2024 vedrà come protagonista Jessica Morlacchi, ma ancora non si sa quale siparietto organizzato dalla produzione farà ridere tutto il pubblico di Canale 5.

E infine il famigerato televoto che ci svelerà chi verrà salvato tra i tre concorrenti in nomination: si tratta di Lorenzo, Amanda, Yulia e Shaila. Tutti e quattro sono personaggi di punta del Grande Fratello 2024 e proprio per questo la tensione è altissima anche all’interno della casa. Come al solito il televoto verrà svelato solo a fine puntata. Chi fra i nominati avrà la possibilità di continuare il percorso nel reality di Canale 5? A prestissimo con la nostra diretta del Grande Fratello 2024, per una nona puntata imperdibile!