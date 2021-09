Chi è il marito di Leo Gullotta?/ Sposati nel 2018 dopo più di 40 anni insieme

Leo Gullotta ha parlato per la prima volta della propria omosessualità nel 1995, rispondendo semplicemente a una domanda di un giornalista: “Quando me lo hanno chiesto, io ho risposto: Sì, perché? Mi dica’. Tutto qui. Non c’è niente di malato”, ha spiegato ai microfoni de I Lunati su Radio 2. L’attore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e ha sempre tenuto lontano dai riflettori il suo storico compagno, con cui ha trascorso più di 40 anni della sua vita. Nel 2018, due anni dopo l’approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili, Leo Gullotta ha sposato il suo compagno: “Mi sono sposato con il mio congiunto, ora si dice così, compagno da una vita, marito, insomma la persona che si ama, e ho cercato di comunicare la gioia e la conquista di un diritto”, ha raccontato a Ossi di Seppia.

Leo Gullotta e lo storico compagno si sono sposati nel 2018

Insieme al suo compagno da più di 40 anni, Leo Gullotta non ne ha mai svelato l’identità. Nel 2019, ospite di Pierluigi Diaco a “Io e te”, lo storico volto del Bagaglino ha mostrato con orgoglio la fede al dito: “I diritti sono diritti, sono diritti conquistati . Quando arrivano dobbiamo essere felici grazie anche al lavoro di tantissime persone per far arrivare questi diritti”. E ancora: “I diritti ti consentono di vivere legalmente in un Paese dove sembra tutto sereno e tranquillo, ma in effetti ci mettono di traverso tantissime cose. Adesso si può chiamare finalmente normalità”. Diaco ha poi voluto ringraziare l’attore per la sua testimonianza: “Hai accompagnato per mano varie generazione all’accettazione di una cosa che oggi, fortunatamente, si chiama normalità”.

