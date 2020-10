Chi è il più sexy al Grande Fratello Vip 2020?/ Maria Ruta:”Fossi single Zorzi me lo farei!”

Tommaso Zorzi è il più sexy della casa del Grande Fratello Vip 2020. A stabilirlo sono le donne della casa che, rinchiuse nella lavatrice, hanno detto la loro sui ragazzi presenti in casa e tutte concordano nel dire che è proprio l’influencer quello che riesce ad attirarle sia per il suo comportamento e sia per il suo modo di porsi con gli altri. Non sono mancate rivelazioni piccanti da parte delle donne e, in particolare, di Maria Teresa Ruta che ha ammesso: “Se non ci fosse Roberto e se non l’avessi mai conosciuto e dunque fossi single….oh io mi faccio Zorzi!… E’ l’unico che mi attizza in questa casa”. Concorda Stefania Orlando che rilancia: “Tommaso è il più ironico di tutti!”. A quanto pare, a differenza degli altri ragazzi della casa, Zorzi, nonostante sia ufficialmente gay, miete successi nella casa perché ha gli argomenti, perché sa divertirsi e sa come trattare le donne.

Tommaso Zorzi il più sexy al Grande Fratello Vip 2020 e Maria Teresa Ruta rilancia: “Me lo farei!”

Anche le altre ragazze presenti, Adua del Vesco, Dayane Mello e Guenda Goria hanno detto lo stesso concordando tutte e cinque su quello che è Tommaso Zorzi e cosa rappresenta nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La stessa figlia di Maria Teresa Ruta continua aggiungendo: “È intrigante, parla alla donna che c’è in te!” e la modella brasiliana conferma al grido di “Sì, è Zorzi. Tutta la vita! Perché lui ti guarda e già è consapevole di cosa vuoi”. Adua Del Vesco ha aggiunto: “Tutte per Zorzi”. Guenda Goria va a fondo alla questione spiegando anche altri dettagli del suo debole per lui: “Ma lui ti prende in giro e mi piace questo suo modo. Come sei vestita. E ti fa pure il complimento. È una forma di attenzione. Notare come ti vesti. Lui si ricorda come mi ero vestita durante la prima puntata. Significa che ti ha guardata, ha osservato e notato che tipo di corpo”. La cosa verrà fuori questa sera durante la diretta del lunedì?



© RIPRODUZIONE RISERVATA