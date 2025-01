Uno degli ex concorrenti di Amici più amati in assoluto è Javier Rojas, che ha fatto parte della 19ma edizione del programma. Molti si chiedono cosa faccia oggi il ballerino e qualche novità sulla sua vita privata e sentimentale. Il giovane era conosciuto – oltre che per la sua bravura – per essere stato il fidanzato di Talisa Ravagnani, anche lei ai tempi concorrente del talent di Maria De Filippi su Canale 5.

Dopo la relazione con la ballerina, si è fidanzato con un’altra bellissima ragazza di nome Victoria Bollini. I due avevano tenuto nascosto la loro storia per diverso tempo, ma successivamente avevano confermato con una foto su TikTok di essere fidanzati. Non solo, il loro rapporto sembrava andare a gonfie vele anche per le numerose foto dei due insieme e la dedica reciproca sui social: “A volte capita“, scrivevano, con un cuoricino per non lasciare dubbi ai fan. Secondo le indiscrezioni, però, la storia tra i due sarebbe naufragata qualche tempo fa.

Javier Rojas, parla Talisa Ravagnani: “All’inizio è stato strano, ecco perchè”

Si sa, Javier Rojas è bellissimo, e per confermare il clichè del bello e dannato, ha avuto una bella schiera di fidanzate. Nel 2020, quando era nel talent di Amici era finito al centro del gossip per una presunta frequentazione con una ballerina professionista, Virginia Tomarchio. In seguito, Javier Rojas, oggi finito nella polemica dopo aver aperto Onlyfans, si è però innamorato di Talisa Ravagnani, diventata sua fidanzata per un periodo di tempo. I due non si risparmiavano le effusioni nemmeno davanti alle telecamere, ma nonostante l’amore ammetteva di pensare ancora alla sua ex.

Successivamente Javier Rojas, ex concorrente di Amici 19, si era fidanzato con Solveig Jenselme, famosa fotografa, modella e videomaker francese con la quale era nata una storia importante. In ogni caso, tutti ricordano ancora oggi il ballerino per l’appassionante storia con Talisa: “Avevamo una bella amicizia fin dall’inizio e passando tanto tempo insieme“, aveva raccontato la Ravagnani, “il nostro rapporto è cresciuto. All’inizio è stato un po’ strano ma alla fine funzionava troppo bene. Per tutti quelli che mi chiedono se sapevo che era fidanzato. Sì, certo, parlavamo di tutto insieme“. Purtroppo, però, si è trattato di un semplice amore di passaggio, dato che Javier Rojas e la ballerina si sono lasciati poco tempo dopo.