Chi è Jocelyn Hattab/ Da Paroliamo a Domenica In, la carriera in regia e…

Chi è Jocelyn Hattab: la carriera da conduttore, regista e autore televisivo

Jocelyn Hattab è uno dei più importanti registi e autori televisivi. Nato e cresciuto in Tunisia, si è trasferito da giovanissimo con la famiglia in Francia e ha studiato presso il Conservatorio d’arte drammatica, per poi intraprendere una ricca carriera tra cinema e tv. Divenne assistente di produzione alla prima edizione francese di Giochi senza frontiere, per poi iniziare a lavorare in tv in maniera continuativa. Dal 1977 presentò il quiz televisivo Paroliamo al fianco di Lea Pericoli, per poi condurre per due edizioni la trasmissione Rai Discoring.

Alessandra Chianese, chi è la moglie di Jocelyn Hattab/ "Siamo molto impegnati..."

Tra il 1990 e il 1991 trascorre un breve periodo in Fininvest, conducendo Caccia all’uomo su Italia 1 e il programma estivo Cos’è cos’è su Canale5. Il grande successo arriva nel 1992-93, quando sbarca alla conduzione di Domenica In al fianco di Toto Cutugno e Alba Parietti. Torna poi nel popolare programma domenicale di Rai1 nel 2001-02, non come conduttore, ma come regista ed autore. Inoltre, dal 1998 al 2001, cura la regia di In bocca al lupo!, il preserale di Rai1 condotto da Carlo Conti.

Sophie Cauvigny, ex moglie Jocelyn Hattab/ Dopo la nascita della figlia Ninon...

Jocelyn Hattab: il sodalizio con Alessandra Chianese e la recente attività

Anche nel nuovo millennio è florida l’attività di regista e autore televisivo di Jocelyn Hattab. Ne 2004 conduce su Rai2 il quiz Il duello, da lui stesso ideato e creato, e dal 2010 al 2015 è regista di Reazione a catena – L’intesa vincente, quiz estivo di Rai1 ora condotto da Marco Liorni. Negli ultimi anni la sua attività si intensifica grazie al sodalizio artistico con la moglie Alessandra Chianese, iniziato nel 2018.

Insieme hanno condiviso regie teatrali e di cortometraggi. Inoltre da quest’anno, sempre al fianco di Alessandra Chianese, conduce una nuova trasmissione presso l’emittente radiofonica RTL 102.5. L’esperienza in radio si aggiunge dunque al suo già ricco e ampio curriculum, che l’ha visto diventare uno dei più affermati e famosi registi e autori televisivi sulla scena italiana.

Chiara Amirante, il tentato omicidio in Stazione Termini/ L'aggressione nel 1991

© RIPRODUZIONE RISERVATA