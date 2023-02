Chi è Jody Cecchetto al PrimaFestival 2023?/ Il rapporto con papà Claudio, Jovanotti padrino

Jody Cecchetto, chi è: inviato del PrimaFestival 2023

Jody Cecchetto, figlio di Claudio Cecchetto e Maria Paola Danna, sarà inviato del PrimaFestival 2023, condotto da Andrea Delogu dal 4 all’11 febbraio su Rai 1 subito dopo il telegiornale. Jody, classe 1994, ha 28 anni la stessa età che aveva suo padre quando, nel 1980, presentò il primo dei suoi tre Festival consecutivi. “In un Giovedì qualunque ho ricevuto una chiamata da Amadeus. Ma devo dirvi la verità: Lorenzo Suraci mi aveva già avvisato, mi aveva chiesto se potesse passare il mio numero ad Amadeus. Ovviamente gli ho detto di sì”, ha raccontato Jody a Radio Speaker.

Il figlio di Claudio Cecchetto è uno dei volti e delle voci di RTL 102.5 e Radio Zeta, l’estate scorsa ha presentato Future Hits Live e Power Hits Estate all’Arena di Verona. Jody Cecchetto ha recitato anche come attore in “Alex & Co”, “Maggie & Bianca Fashion Friends” e “Non uccidere”.

Jody Cecchetto: il rapporto con il padre Claudio

In una recente intervista a Vanity Fair, Jody Cecchetto ha parlato del suo rapporto con il padre Claudio, talent scout di grandi artisti tra cui lo stesso Amadeus: “Mi ritengo fortunato nell’avere respirato un certo tipo di aria fin da quando ero piccolo. Mio padre non mi ha mai spinto verso questo ambiente, mi ci ha fatto appassionare portandomi ai concerti, negli studi di registrazione. Non mi ha mai fatto mancare nulla, ma non mi ha nemmeno mai fatto trovare la pappa pronta”.

Jovanotti, lanciato dal padre Claudio, è il padrino di battesimo di Jody: “È venuto poco tempo fa a trovarci in The Flight come ospite ma era lui a fare le domande a me. È stata la chiusura di un cerchio: prima lui che mi teneva in braccio il giorno del mio battesimo e adesso io che sulla radio nazionale più importante intervisto lui”, ha raccontato a Radio Speaker.











