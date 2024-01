Linus dà del “fesso” a Claudio Cecchetto/ La replica del figlio Jody: “Radio Deejay esiste per mio padre”

Querelle a distanza fra il noto deejay Linus e il figlio di Claudio Cecchetto, Jody, primogenito del famoso talent scout. Parlando in diretta su Radio Deejay, come si legge sul Corriere della Sera, Linus aveva dato del fesso a Cecchetto per via dei bassi ascolti relativamente al programma People from Cecchetto, e il figlio si è sentito in dovere di intervenire attraverso la propria pagina Instagram: «Caro Pasquale, ho sentito che hai ritenuto People from Cecchetto qualcosa di “pochissimo interessante”. Ma la parte che più mi è dispiaciuto sentire è stata proprio la parte del “fesso” perché, come hai detto tu, quel fesso “è la persona grazie alla quale esiste Radio Deejay”. Anche solo per questo, senza considerare tutto il resto, tanto fesso non mi sembra». Ad aprire il filmato pubblicato su Instagram è uno spezzone della puntata di Deejay chiama Italia andata in onda lo scorso 21 dicembre, il giorno dopo la messa in onda appunto dello show di Cecchetto, documentario trasmesso sui Rai Uno e dedicato al talent scout più famoso d’Italia, avendo scoperto personaggi come Fiorello, gli 883 e Jovanotti, oltre ad aver fondato Radio Deejay e Radio Capital: «Malissimo Rai Uno, evidentemente c’era qualcosa di pochissimo interessante», le parole di Linus che poi alla replica di Savino «Quanto sei fesso», Linus aveva replicato: «Eh no, quanto è fesso quello».

A distanza di 12 giorni da quei fatti, Jody, conduttore radiofonico di RTL e content creator, è tornato sull’episodio difendendo a spada tratta il padre: «Ciao Pasquale, mi permetto di darti del tu anche se non ci conosciamo personalmente. Ma siccome ascolto il tuo programma da tanto tempo, è un po’ come se ti conoscessi. Ho sentito che hai ritenuto People from Cecchetto “pochissimo interessante”. Questo docu non è meramente un tributo a Claudio Cecchetto, ma è un abbraccio a e dagli amici protagonisti presenti nel film, di cui si ripercorrono le storie. Storie che sono diventate Storia perché hanno cambiato il linguaggio della comunicazione, della radio, della tv in italia. Storie che per tutta una generazione rappresentano una giovinezza personale indimenticabile. Forse non hai considerato che sminuendo il documentario hai anche sminuito le testimonianze appassionate e la storia di persone che ho sempre visto che hai trattato come colleghi e amici di una vita nelle varie interviste o nei momenti in cui ne hai parlato: parlo di Lorenzo Jovanotti, Rosario Fiorello, Gerry Scotti, Amadeus e anche Fabio Volo, che mi pare lavori nella tua radio, ma si è prestato con grande affetto».

LINUS DÀ DEL “FESSO” A CLAUDIO CECCHETTO: LA REPLICA DEL FIGLIO E LA CONTROREPLICA DEL DISK JOCKEY

Quindi ha aggiunto, sempre parlando del padre: «È la persona grazie alla quale fondamentalmente voi siete lì ed esiste Radio Deejay. Anche solo per questo senza considerare tutto il resto, tanto fesso non mi sembra». E ancora: «A mio parere questo tuo intervento è stato come un dissing-frecciatina becero da social, niente a che vedere con la figura professionale di uno degli speaker più amati d’Italia, leader di una delle radio più amate».

Parlando con il Corriere Jody Cecchetto ha spiegato di non aver prima interpellato il padre: «Mio padre mi ha ringraziato, non se lo aspettava. Non sono intervenuto prima perché non volevo creare polemiche nei giorni di festa, ma da figlio ci sono rimasto male. Non so e non conosco le cose che sono successe tra lui e mio padre, ma quella di Linus mi è sembrata un’uscita infelice e da figlio lo volevo dire». Linus ha replicato con delle parole un po’ criptiche: «Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto».

