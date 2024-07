Chi è Julia Fox, ex fidanzata di Kanye West che ha fatto coming out/ “Quando mi definivano lesbica…”

Il mondo dei social continua a confermarsi terreno propizio per rivelazioni più o meno inattese. L’ultima ad aver seguito il trend pare essere stata Julia Fox: attrice italo-americana con un passato sentimentale che la lega a Kanye West ma che, a gran sorpresa, avrebbe aggiunto una particolare rivelazione in riferimento al suo orientamento sessuale.

Come racconta il Corriere della Sera, Julia Fox ha commentato il video postato da un utente che, nella didascalia, faceva riferimento ad una donna omosessuale. La circostanza avrebbe dunque offerto su un piatto d’argento il commento dell’attrice: “Ehi, quella ero io. Ero io quella lesbica. Mi dispiace tanto ragazzi, non succederà più”. Queste le parole dell’ex fidanzata di Kanye West riportate dal Corriere della Sera e che dunque sembrano riferite alle sue preferenze sessuali.

Julia Fox, l’attrice tra ‘coming out’ e bordate per Kanye West: “Un incidente di percorso umiliante…”

Tra l’altro, come racconta il sito di informazione, il coming out di Julia Fox non avrebbe stupito il mondo dei social dato che già in passato aveva fatto un riferimento piuttosto esplicito alla possibilità di iniziare una frequentazione con una ragazza. “Ho qualche osso gay nel mio corpo” – raccontava alla scrittrice Ziwerekoru Fumudoh – “Ho bisogno di esplorarlo un po’ di più; forse i miei ex fidanzati non avevano torto quando mi davano della lesbica e si lamentavano del fatto che non volevo mai fare ses*o con loro”.

Ma chi è Julia Fox oltre ad essere l’ex fidanzata di Kanye West? In realtà, con la star della musica la liaison è durata poche settimane. Decisamente più lunga love story con il pilota Peter Artemiev con il quale il matrimonio è durato due anni e impreziosito dalla nascita del figlio Valentino. La storia con il cantante è dunque successiva e intervistata da Interview Magazine, non fu proprio dolcissima nel parlare della liaison: “Un incidente di percorso sgradevole e umiliante; mi usava come pedina per far ingelosire Kim Kardashian”.











