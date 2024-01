Kanye West ha rimosso i denti per mettere un impianto al titanio/ Nuova mossa choc: foto e quanto costa

Kanye West, nuova mossa choc: denti rimossi per un impianto al titanio

Kanye West torna a far discutere. Stando a quanto trapelato attraverso il Daily Mail, il celebre rapper si sarebbe fatto rimuovere tutti i denti per sostituirli con una protesi in titanio. Un indizio che d’altronde è arrivato chiaro da una foto postata su Instagram da West, in cui mostra la sua nuova dentatura in titanio. Lo stesso tipo di protesi che, come alcuni sul web hanno fatto notare, veniva indossata anche da Jaws, l’antagonista di James Bond nel celebre film La spia che mi amava e Moonraker.

Il rapper, 46 anni, ha mostrato con orgoglio il suo nuovo sorriso a punta, anche perché, come rivelato dalla fonte, si tratta di una protesi preziosissima, “più costose dei diamanti” e progettate dallo stesso Kanye West. L’impianto è infatti un nuovo modello chirurgico ed è stato creato apposta per il rapper, ad un costo totale che di 850.000 dollari.

Kanye West, parla il dottore che ha adattato l’impianto: “Opera d’arte”

La nuova protesi della star è stata adattata dal dottor Thomas Connelly a Beverly Hills insieme a Naoki Hayashi, maestro odontotecnico. Connelly, ai microfoni del DailyMail, ha dichiarato: “È stato un piacere lavorare in ogni fase del processo. La sua visione per la progettazione di opere d’arte uniche trascende la progressione dentale. Il connubio tra la sua visione e la scienza dentale ha creato un nuovo look epico!”

Va ricordato che nel 2010 West si era già dilettato a cambiare la dentatura. Quell’anno aveva mostrato scintillanti impianti di diamanti e oro alla conduttrice Ellen DeGeneres, a cui dichiarò di aver sostituito l’intera fila inferiore di denti. “Pensavo solo che i diamanti fossero più belli”, furono le parole con le quali il rapper motivò questa sua decisione.

