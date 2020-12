Chi è la fidanzata di Damiano Carrara?/ Sicuramente non è Katia Follesa! Una foto..

Chi è la fidanzata di Damiano Carrara? Inutile dire che da quando il pasticcere ha pubblicato la foto del suo sorriso accanto ad una donna è successo di tutto ed è da quattro settimane ormai che i fan aspettano con ansia di capire chi sia e se davvero ci sia del tenero tra loro. La foto ritrae il volto sorridente in bianco e nero di Damiano Carrara mentre alle spalle c’è questa ragazza di cui vediamo i lunghi capelli, che sembrano biondi, e il sorriso tenero. Lui stesso posta la foto con un cuore ed un sorriso ma senza aggiungere altro e senza nemmeno taggare la donna e così è caccia aperta a questa misteriosa fidanzata che potrebbe presto addirittura convolare a nozze con lui. Oggi Damiano Carrara si racconterà in un’intervista a Seconda Vita con Gabriele Parpiglia e in molti sperano che venga a galla la verità sulla sua vita privata.

La fidanzata di Damiano Carrara non è Katia Follesa!

A far sorridere e confermare che si tratti proprio della possibile fidanzata di Damiano Carrara ci ha pensato Katia Follesa. La sua spalla in un noto programma dedicato alle pasticcerie in onda su Real Time, ha pensato bene di postare nei commenti una serie di cuori neri ed un sorriso proprio lasciando intendere che i due insieme siano teneri e quindi fidanzati. In molti hanno ironizzato sul suo commento fingendo che la bionda accanto a lui sia proprio lei e che lui lo abbia fatto di proposito a tagliarle la testa per non farla riconoscere. I due sono molto complici e nei loro programmi hanno sempre giocato un po’ sul fatto che lei lo ama alla follia e lui continua a darle un due di picche, siamo sicuri che la biondina immortalata insieme a lui non sia l’attrice…



© RIPRODUZIONE RISERVATA