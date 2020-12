Damiano Carrara/ Il mistero sulla presunta fidanzata, esiste? Dopo la foto tutto tace…

Damiano Carrara a Bake Off Junior da questa sera come giudice

Damiano Carrara non ha bisogno certo di presentazioni. Il bel pasticcere dagli occhi di ghiaccio è entrato nelle nostre case proprio grazie a Bake Off Italia e lì è rimasto perché il suo successo, la sua bellezza e la sua simpatia, lo hanno reso uno dei piloni della programmazione di Real Time. Il pasticcere spesso si districa nella versione senior del programma di Benedetta Parodi, poi in quella Junior, al via proprio questa sera, e poi anche nella famosa gara tra pasticcerie affiancato da Katia Follesa. Una coppia mitica e divertente che rende un successo anche questa particolare gara in cui i pasticceri si sfidano a colpi di torte e ingredienti nostrani. I suoi social sono ormai letteralmente presi d’assalto e per le sue fan il venerdì è diventato il #DamianoFriday. Anche da questa sera la tradizioni saranno rispettate con il suo ritorno in Bake Off Junior come giudice al fianco dei neo conduttori, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini.

Damiano Carrara e il mistero sulla presunta fidanzata, esiste?

L’unica differenza rispetto agli altri anni sembra essere la sua vita sentimentale: Damiano Carrara è fidanzato oppure no? Il pasticcere sembra aver voltato pagina perché nei giorni scorsi ha pubblicato una foto in cui si vedeva lui in primo piano e subito dietro un sorriso di una misteriosa ragazza, che sia proprio lei la fidanzata del bel pasticcere? Inutile dire che lo scatto ha fatto subito il giro del web spezzando il cuore alle sue fan ma nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata. La stessa foto era accompagnata da una didascalia che vuol dire tutto e niente: ““Momenti speciali”. Si è davvero fidanzato in modo serio e ufficiale?



© RIPRODUZIONE RISERVATA