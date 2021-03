CHI È LA GINA? UNA MUCCA! SCHERZO DI MALGIOGLIO A SIGNORINI/ Panico al GF VIP

Botta e risposta tra Cristiano Malgioglio e Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Nel corso della finale è arrivata la soluzione all’enigma lanciato dal paroliere in diretta: chi è la Gina? Malgioglio, con la complicità di Elisabetta Gregoraci, hanno portato Signorini fuori dallo studio del Grande Fratello per portarlo in una stanza a pochi metri, all’esterno. Qui ad attendere Signorini c’è la Gina, una mucca! Dopo i topi, le mucche sono gli animali di cui Signorini è terrorizzato. E infatti si ripete la stessa scena vista due puntate fa: il conduttore scappa impaurito e torna in studio alla velocità della luce. “Sono stufo di essere trattato così. Voi due non vi voglio più vedere!” sbotta poi il conduttore in diretta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è la Gina? Il mistero di Malgioglio al Grande Fratello Vip

C’è un mistero che aleggia ormai da settimane al Grande Fratello Vip: chi è la Gina? Questa misteriosa presenza, più volte nominata da Cristiano Malgioglio nel corso delle varie dirette del programma, è ormai un vero e proprio tormentone che ritorna anche in occasione della finale. “Vuoi conoscere la Gina? Sappi che sarà una concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip!” ha annunciato Malgioglio nel corso della finale. Ed è proprio nell’ultima puntata di questa edizione che Cristiano si è detto pronto a svelare il mistero della Gina. Eppure qualcuno ha già anticipato qualcosa in merito. La Gina altri non sarebbe che il misterioso fantasma che si aggirerebbe nella Casa di Canale 5 ormai da lungo tempo. Di questo fantasma, d’altronde, ne hanno parlato tanti gieffini, tra gli ultimi proprio Cristiano Malgioglio e Guenda Goria, che ha ammesso di aver addirittura visto nella Casa una donna vestita di nero. Che sia proprio lei la fatidica Gina più volte nominata nel corso del programma?



© RIPRODUZIONE RISERVATA