Fedez ha una nuova fidanzata? Lo scoop

Da qualche tempo volutamente lontano da i riflettori dopo il caos mediatico che lo ha visto protagonista negli ultimi mesi, Fedez torna oggi al centro dell’attenzione per uno scoop sulla sua nuova fidanzata. È Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore televisivo, ad aver lanciato lo scoop secondo il quale Fedez avrebbe al suo fianco una nuova donna che, questa volta, non sarebbe soltanto un flirt passeggero.

Chi ha seguito il gossip estivo, infatti, sa che il rapper è stato avvistato con più di una ragazza questa estate e in atteggiamenti intimi. Inizialmente è stato paparazzato in varie occasioni al fianco della modella francese Garance Authié, poi con l’ultima fidanzata di Michele Merlo, Luna Shirin Rasia. Con entrambe non sono mancati baci a atteggiamenti intimi, ma con l’estate prima uno e poi l’altra storia sono finite.

Fedez, con la nuova fidanzata sarebbe una “storia seria”: l’indiscrezione

Stando a quanto fa sapere il giornalista, ora al fianco di Fedez ci sarebbe una nuova ragazza. A differenza delle ultime storie, questa sarebbe seria e non un flirt passeggero. Insomma, una vera e propria fidanzata con la quale Fedez ha intenzione di ripartire dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Ma chi è questa misteriosa ragazza? Al momento non conosciamo la sua identità, tuttavia Parpiglia ci dà qualche indizio: “Nuova fidanzata per Fedez. – ha scritto il giornalista su Twitter – Lui sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. Alt… non una ragazza più giovane ma una storia seria , seria e ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc. Ottima famiglia. Domani vi dirò tutto”. Non resta, dunque, che attendere questi aggiornamenti per sapere di più.