Chi è la sorella di Perla Maria, figlia del padre Salvatore Paravia

Salvatore Paravia è un imprenditore e marito di Maria Monsè con cui è sposato da 19 anni dopo aver avuto una precedente relazione da cui è nata una figlia. Maria Monsè, per la terza volta, è entrata nella casa del Grande Fratello. Stavolta, però, ha deciso di condividere l’avventura con la figlia Perla Maria che ha compiuto 18 anni lo scorso agosto e che ha realizzato il sogno di vivere l’esperienza del Grande Fratello. Durante le prime ore di permanenza nella casa più spiata d’Italia, Perla Maria sta provando a conoscere gli altri concorrenti, soprattutto quelli più giovani, raccontando anche i dettagli del suo legame con la madre.

Durante una conversazione in piscina con Shaila Gatta,, così, Perla Maria ha spiegato di essere molto legata alla madre ma di avere ma di voler essere anche un po’ più libera. “Abbiamo un legame bellissimo, mia madre è come un’amica per me”, le parole di Perla.

Perla Maria e il rapporto con la sorella

Perla Maria Paravia, con Shaila Gatta, ha parlato non solo del rapporto con la madre ma anche della sorella, più grande di lei e figlia del padre. “Ci vediamo una volta all’anno”, dice Perla Maria non nascondendo di provare amarezza per alcuni atteggiamenti della sorella. “Non mi chiama mai”, ha aggiunto ancora la figlia di Maria Monsè che non nasconde di voler avere un rapporto diverso con la sorella.

La permanenza nella casa del Grande Fratello 2024 permetterà a Perla Maria di ritrovare anche il rapporto con la sorella? Per ora, secondo il parere della 18enne, mancherebbe un vero impegno da parte di entrambe per costruire un vero rapporto tra sorelle.