La Talpa 2024, chi è: gli indizi su Lucilla Agosti

Chi è La Talpa 2024? È questa la domanda che in tantissimi si stanno ponendo dopo la visione di una sola puntata della nuova edizione del reality condotto da Diletta Leotta. E, senza grande sorpresa, le ipotesi che in questa settimana sono circolate sul web sono tantissime e quasi tutte legate al logo di questa edizione. Un dettaglio la cui importanza nasce dall’ultima edizione de La Talpa andata in onda, il cui logo conteneva un indizio determinante: tre lance che indicavano Franco Trentalance, la talpa appunto.

Ecco perché molti hanno analizzato il logo de La Talpa 2024, trovando una serie di indizi che indicherebbero il presunto infiltrato nel gruppo. Partiamo dalla maggiore indiziata del momento: Lucilla Agosti. Non solo ha floppato in alcune prove della prima puntata, ma ci sarebbero una serie di indizi che porterebbero a pensare che La Talpa sia lei.

Nel logo, il ‘La’ della scritta ‘La Talpa’ è proprio sopra la parola ‘Who’ (Chi). ‘La’ sarebbero le iniziali di Lucilla Agosti, e ‘Who’ corrisponderebbe alla domanda ‘Chi è’. Ma non è tutto, perché c’è chi ritiene che anche il disegno sia un sole, dunque luce e da lì Lucilla Agosti. C’è però chi nel logo ci vede il disegno di una rosa dei venti con delle onde, indizi che indicherebbero Marina La Rosa. Chi nella forma dell’impronta ci vede un uomo, e dunque il nome di Alessandro Egger (da ‘egg’, uovo in inglese).

Non è finita qui, perché le onde del logo, per alcuni, indicherebbero la Honda, moto sulla quale correva in gara Marco Melandri. Chi infine nella pseudo impronta ci vede il casco indossato da Elisa Di Francisca nel fioretto. A indicare che proprio la campionessa azzurra è La Talpa è, però, anche un tatuaggio molto simile al disegno del logo de La Talpa 2024, che lei ha su un piede. Sembra, insomma, che molti abbiano qualcosa in comune al logo, ma se La Talpa fosse proprio colui o colei che non ha nulla in comune con questo?