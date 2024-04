Chi è Lauretta Masiero, com’è morta la madre di Gianluca Guidi/ Malattia e carriera fra tv, cinema e teatro

Lauretta Masiero, una vita dedicata al mondo dello spettacolo

Se per Gianluca Guidi è scoccata la scintilla per la recitazione, buona parte dei meriti sono forse da attribuire a suo padre Johnny Dorelli e soprattutto a sua madre Lauretta Masiero. La compianta attrice è stata probabilmente il primo amore del cantautore; il primo incontro negli anni ‘50, poi la liaison durata dal 1959 al 1968 non suggellata dal matrimonio ma da un evento comunque lieto, ovvero la nascita proprio del primo figlio, Gianluca..

La carriera di Lauretta Masiero è stata immensa, tutta dedicata al contesto della recitazione con la versatilità innata di spaziare tra cinema, tv e teatro; senza mai perdere quel tocco unico che l’ha contraddistinta lungo tutto l’arco della sua carriera professionale. Nata a Venezia nel 1927, ha dovuto fare i conti con le angherie della guerra in piena gioventù, proprio quando iniziava a dare seguito al suo sogno di vivere di spettacolo e arte.

Lauretta Masiero, madre di Gianluca Guidi: la passione per il teatro e il calvario della malattia

Lauretta Masiero ha condiviso i set cinematografici con i più grandi: da Totò a Rascel, senza dimenticare il corposo impegno televisivo che ha come punta di diamante la conduzione di “Canzonissima”. Al timone della trasmissione cult della Rai era affiancata da due pilastri della tv italiana, Aroldo Tieri e Alberto Lionello. La fetta più importante della carriera della madre di Gianluca Guidi è stata probabilmente dedicata al teatro, come dimostrato dalla sua costante presenza fino agli anni 2000.

Lauretta Masiero – madre di Gianluca Guidi – poco dopo aver lasciato le scene ha purtroppo dovuto fare i conti con la malattia. Come riporta Tag24, l’attrice ha vissuto gli ultimi anni alle prese con l’Alzheimer; un lungo calvario culminato tristemente il 23 marzo del 2010, giorno della sua scomparsa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA