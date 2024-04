Chi è Johnny Dorelli, padre di Gianluca Guidi/ Gli amori del cantautore e il ‘legame’ con Sanremo

Johnny Dorelli, una vita ricca tra carriera e amore

Gianluca Guidi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nella musica, affermandosi poi come stimato attore e regista; una carriera artistica importante, degna di chi ha vissuto in una famiglia di artisti che hanno scritto pagine indelebili dello spettacolo italiano. Suo padre è infatti il grande Johnny Dorelli – alias Giorgio Domenico Guidi – iconico attore, ma anche cantautore e soprattutto showman.

Prima di addentrarci nelle tappe più importanti della carriera di Johnny Dorelli – padre di Gianluca Guidi – scopriamo alcune curiosità sulla sua vita privata. Il primo grande amore del cantautore è stato Lauretta Masiero, anche lei attrice iconica del panorama italiano e con la quale ha messo al mondo proprio suo figlio Gianluca. 10 anni intensi ma purtroppo senza lieto fine; alcuni anni dopo Johnny Dorelli ha sposato Catherine Spaak, con la quale ha avuto il suo secondo figlio, Gabriele.

Johnny Dorelli, le ‘10 volte’ al Festival di Sanremo del padre di Gianluca Guidi

Spostandoci sull’attualità, per Johnny Dorelli l’amore oggi corrisponde alla moglie Gloria Guida. La liaison con l’attrice è iniziata nel 1979, un sodalizio longevo e che ha portato alla nascita della terza figlia dell’attore, Guendalina. Il matrimonio è invece arrivato nel 1991 e da allora mai alcun intoppo ha messo in discussione la solidità di quell’unione.

Come molti sapranno, la carriera di Johnny Dorelli è stata ricca di soddisfazioni e soprattutto di tappe importanti. Il suo nome non può non essere associato al Festival di Sanremo al quale ha partecipato per ben 9 volte. Sul palco dell’Ariston è arrivato anche nelle vesti di conduttore, nel 1990, al fianco di Gabriella Carlucci. Ma non c’è solo la musica nel suo palmares; nel tempo si è destreggiato tra piccolo e grande schermo, ma soprattutto al cinema si è messo in evidenza per talento e carisma che ancora oggi fanno scuola.

