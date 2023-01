Chi è Linda Cerruti/ Fidanzata? Mistero sulla vita privata della campionessa nuoto ma…

Linda Cerruti, ecco chi è la campionessa di nuoto finita nel mirino dei social per una semplice foto

Linda Cerruti, chi è? Agli appassionati di nuoto artistico il suo nome suonerà sicuramente familiare, dato che la classe 1993 è una campionessa riconosciuta e affermata nella sua disciplina. Basti pensare che la scorsa estate, di ritorno dagli europei di nuoto sincronizzato aveva vinto otto medaglie, conquistando una notorietà importante. La ragazza, galvanizzata dai suoi traguardi sportivi, aveva legittimamente festeggiato anche sui propri canali social, postando una foto in cui compariva in costume da bagno, in una classica posa del nuoto sincronizzato, mostrando il bottino euroepo. Una foto che ha scaturito polemiche inaspettate, con commenti secondo la Polizia “palesemente diffamatori e sessisti”.

Vittoria Puccini/ "Alessandro Preziosi? Non emergeva il mio meglio. E mia figlia..."

Insomma la Cerruti si è trovata a gestire un’onda d’odio piuttosto deprimente. L’atleta ligure, naturalmente, non si è fatta intimidire e ha fatto valere le sue ragioni nelle sedi competenti, anche se gli insulti di alcuni internauti l’hanno alquanto stupita. “Trovo a dir poco vergognoso e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare?“, aveva tuonato Linda Cerruti alla luce dei tanti insulti.

Carlo Verdone: nuova fidanzata per il regista romano?/ Spunta un indizio e...

Linda Cerruti, vita privata al riparo dal gossip ma…

Della vita privata della campionessa, non si conosce moltissimo, questo perché è una ragazza estremamente riservata, che ha sempre preferito stare alla larga dalle luci dei riflettori e dai rumors del gossip. A suo malgrado è stata coinvolta nel polverone mediatico a causa della famosa foto con le medaglie. Ad ogni modo, per quanto riguarda il suo percorso nel nuoto sincronizzato, sappiamo che ha iniziato a praticare attività sportiva nel 2007, quando aveva solo 7 anni. I primi successi sono arrivati nel 2004 quando ha preso parte ai campionati italiani categoria esordienti. Nel 2009, invece, ecco l’esordio ai campionati europei giovanili e l’approdo agli Europei di Budapest, con un successo dietro l’altro e performance indimenticabili.

LEGGI ANCHE:

Johanna Maggy, chi è l'ex moglie di Fabio Volo/ "L'amore si è trasformato": oggi ha una nuova fidanzata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA