Elodie, la ‘love story’ con il compagno Andrea Iannone tra rumor, matrimonio e figli/ “Basta stare insieme…”

Un bacio per scacciare la crisi? No, semplicemente per rispedire al mittente le voci – a quanto pare infondate – spuntate qualche giorno fa a proposito di una presunta crisi tra Elodie e il suo compagno Andrea Iannone. Tutto è partito dal matrimonio di Claudia Marthe, madre della cantante: il pilota era assente è tanto è bastato a scatenare la curiosità e i dubbi degli appassionati.

Lo scorso fine settimana è però emersa la conferma di come le voci di crisi tra Elodie e il compagno Andrea Iannone fossero frutto di mere fantasie mediatiche. La cantante si è presentata nei box del pilota impegnato con le gare del campionato Superbike; le immagini l’hanno immortalata sorridente al fianco del compagno e, per la gioia dei fan, un tenero bacio prima della partenza ha confermato la bellezza della liaison che dunque procede a gonfie vele.

Andrea Iannone e il sogno di una famiglia con Elodie: “Ora non faccio programmi, ma in futuro…”

Andrea Iannone – compagno di Elodie – non vuole intromissioni mediatiche nella storia d’amore con la cantante e lo confermano le recenti dichiarazioni – in un’intervista per Repubblica – a proposito del futuro coniugale, con particolare riferimento all’idea di dare alla luce dei figli. “Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro: non faccio più programmi a lungo termine. In passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte; ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia”. Parole quelle del pilota che sembrano corollario di quanto affermato invece da Elodie – intervistata da Vanity Fair – a proposito dei propositi nuziali: “Matrimonio? Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza… Mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere dei diritti”.











