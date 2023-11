LORENZO ZAMBOLIN ELIMINATO A IO CANTO GENERATION/ L’esibizione sulle note di Ultimo non basta a salvarlo

È la squadra di Iva Zanicchi ad essersi classificata ultima nella seconda puntata di Io Canto Generation. Due dei suoi concorrenti devono purtroppo abbandonare la gara definitivamente. Prima però tutti si riesibiscono. Lorenzo Zambolin, che questa sera si è esibito solo a fine serata, canta ‘Sono pazzo di te’ di Ultimo per la sua ultima chance. Purtroppo non basta: il pubblico salva Nicole Corrente, mentre le giurate Pietro Agnello. Lorenzo e Giulia Murrai sono eliminati. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GIULIA MURRAI ELIMINATA A IO CANTO GENERATION/ Il team Zanicchi penalizzato: fuori anche Lorenzo Zambolin

Lorenzo Zambolin, buona la prima per il baby concorrente di Io Canto Generation, ma ora servono conferme

C’è anche il promettente Lorenzo Zambolin tra i protagonisti della seconda puntata di Io Canto Generation. La scorsa settimana, l’audace dodicenne si è messo in evidenza con una performance da applausi. Inserito nella squadra di Iva Zanicchi, il concorrente si è misurato con grande calore e intensità nel brano di Tananai, Tango, guadagnandosi l’accesso alla puntata di stasera.

IO CANTO GENERATION, 2A PUNTATA/ Diretta, concorrenti: Lorenzo Zambolin e Giulia Murrai eliminati

Nonostante il suo talento indiscusso, la squadra ha concluso al quinto posto in classifica, totalizzando 136 punti. Un risultato che potrebbe apparire piuttosto magro in confronto ad altre squadre, ma che non sminuisce l’ottimo lavoro svolto dai giovani talenti dalla scuderia di Iva Zanicchi.

Lorenzo Zambolin conquista i social, il dolce messaggio dai suoi insegnanti: “Orgogliosi di te, ti auguriamo il meglio”

Il dodicenne veneto ha dunque ricevuto numerosi complimenti e messaggi di incoraggiamento da parte del pubblico e degli insegnanti che lo hanno seguito prima del suo ingresso nel talent show di Gerry Scotti. La scuola di canto Cuore e Musica, situata appunto nel paese di origine di Lorenzo, ha condiviso un toccante messaggio nei confronti del suo allievo, definendolo un motivo di vanto per tutta la regione. La Vocal Coach della scuola, Susanna Zanellato, ha augurato al ragazzo una meravigliosa carriera e lo ha ringraziato per le soddisfazioni regalate in questi mesi.

Questa sera, mercoledì 29 novembre, Lorenzo Zambolin affronterà una nuova sfida a Io Canto Generation. Sarà interessante vedere come affronterà questa tappa e se riuscirà a conquistare nuovamente il pubblico e la giuria con la sua straordinaria voce e il suo talento unico. Il giovane artista si prepara a scrivere una pagina importante della sua storia all’interno del talent show, e il pubblico non vede l’ora di scoprire quale emozionante sorpresa ci riserverà questa volta.











