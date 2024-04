Chi è Ludovica Di Donato, attrice e ‘fenomeno’ di Tik Tok/ Fidanzato e vita privata

La parte bella dei social: alla scoperta del talento di Ludovica Di Donato

Spesso ci si lamenta del mondo dei social, forse abitati anche da esempi sbagliati e da personalità che raggiungo il successo per talenti ‘fumosi’ o presunti. Fortunatamente però, le piattaforme digitali sono anche vetrina di volti istrionici e con qualità degne di essere conosciute dal grande pubblico; giovani e non solo che con la propria arte veicolano messaggi positivi e soprattutto formativi. Un esempio è rappresentato da Ludovica Di Donato.

Ludovica Di Donato, classe 1986, ha sempre sognato di fare l’attrice e quell’ambizione è oggi realtà grazie alla forza del suo talento ma soprattutto alla dedizione quotidiana. Molti l’avranno però scoperta nel 2021, a ridosso dei mesi più duri della pandemia. Proprio in quel periodo decide di fare il suo esordio su Tik Tok con diversi sketch comici, irriverenti; mettendo dunque in mostra il suo talento multiforme e una smisurata passione per la recitazione.

Ludovica Di Donato: “Recitare è stato semplicemente qualcosa che sapevo fare…”

Oltre ad essere diventata un vero e proprio fenomeno su Tik Tok, Ludovica Di Donato ha iniziato a farsi largo anche nel mondo del cinema e delle serie tv. Da “Le Coliche” a “Suburra”, passando per “Il Contagio” e “Pensati Sexy”; esperienze sul set che hanno ampliato la sua formazione ma che soprattutto hanno confermato il suo talento capace di coniugare sia la comicità e l’irriverenza che modalità di recitazione più seriose e introspettive.

“Fin da bambina recitare è stato semplicemente qualcosa che sapevo fare, nessuno me lo ha insegnato e nessuno me lo ha fatto conoscere” – ha raccontato Ludovica Di Donato in un’intervista del 2021 per Elle – “Ero convinta che sarei diventata un avvocato e non un’attrice”. Dopo aver completato gli studi di Giurisprudenza, qualcosa è però cambiato: “… Mi sono resa conto che c’era tutto un altro mondo oltre il mio senso del dovere e oltre quella gabbia che volente o nolente la società ti costruisce intorno”. Per i più curiosi e appassionati di gossip, non c’è molto da raccontare sulla vita privata dell’attrice; attenta alla propria privacy, anche sui social risulta difficile trovare contenuti che non riguardino il suo lavoro e le passioni. Non sappiamo dunque se Ludovica Di Donato abbia un fidanzato o sia felicemente single.

