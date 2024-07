Se la realizzazione del documentario “Carla” – incentrato sulla storia vera di Carla Fracci e prodotto nel 2021 – è riuscito ad attirare intorno a sé grande curiosità e seguito, ampi meriti sono da attribuire anche alla storica collaboratrice della della danzatrice: Luisa Graziadei.

Ma chi è Luisa Graziadei – storica collaboratrice di Carla Fracci – e che ruolo ha avuto nella sua vita e carriera. Di lei non si hanno molte notizie; anche facendosi largo nei meandri del web sono pochi riferimenti al suo contributo effettivo nella vita della danzatrice. Eppure, se la grandezza dell’etoile ha superato i confini nazionali non vi è dubbio che grandi meriti siano proprio di Luisa Graziadei, storica collaboratrice di Carla Fracci.

Luisa Graziadei, collaboratrice ‘silenziosa’ ma vitale per Carla Fracci

Come anticipato, anche Luisa Graziadei ha contribuito alla creazione del film “Carla” che racconta la storia vera e l’immensa carriera di Carla Fracci. La storica collaboratrice dell’etoile ha offerto la sua personale consulenza scandita da aneddoti e retroscena per scovare la matrice del talento di Carla Fracci: gli albori, la crescita, il successo indiscusso, tutto passa per i racconti vissuti in prima persona da Luisa Graziadei che per decenni ha avuto l’onere e l’onore di essere la sua collaboratrice.