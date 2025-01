La giudice della gara di ballo nella puntata di Amici 24 di domenica 19 gennaio è Rebecca Bianchi. Nota ballerina di danza classica, Rebecca si è cimentata in un nuovo ruolo, portando la sua esperienza sul palco del talent show di Maria De Filippi. Ma chi è esattamente Rebecca Bianchi? Nata a Parma nel 1990, ha vissuto a Casalmaggiore fino ai dieci anni, prima di trasferirsi con la famiglia in Africa per due anni. Suo padre, Gian Pietro Bianchi, è un chirurgo in pensione noto per le sue missioni umanitarie. Nel corso della sua carriera, ha operato in contesti difficili, come Sierra Leone, Zaire, Somalia e Kenya, offrendo il suo aiuto negli ospedali e nei villaggi più bisognosi.

“Era il 1994, ero molto piccola, ma nel villaggio di Tabaka, vicino al Lago Vittoria, sono tornata nel 2002: avevo ricordi meravigliosi che volevo rinnovare”, raccontava Rebecca in un’intervista a Il Corriere della Sera nel 2020, ricordando gli anni trascorsi in Africa. Proprio in quel periodo, circa cinque anni fa, aveva raggiunto suo padre per qualche settimana durante uno dei suoi viaggi umanitari, portando con sé il figlio maggiore. Nonostante queste importanti esperienze, Rebecca ha poi intrapreso una strada diversa da quella del padre, scegliendo di dedicarsi alla danza.

Rebecca Bianchi si diploma all’Accademia della Scala di Milano nel 2009, sotto la direzione di Frédéric Olivieri. Da lì prende il via una carriera straordinaria ed entra immediatamente nel Corpo di Ballo dell’Opera di Roma, scelta dall’allora direttrice Carla Fracci. Successivamente, sotto la guida di Eleonora Abbagnato, viene promossa solista e prima ballerina, raggiungendo il titolo di étoile nel 2017 al termine di una memorabile interpretazione di Giselle. Nel corso della sua carriera, Rebecca ha calcato i palcoscenici di prestigiosi teatri italiani e internazionali e ha partecipato a celebri galà come Les Étoiles, Canada All Stars, Ballet Gala e molti altri.

Inoltre, la ballerina è stata nominata al Benois de la Danse per il balletto Giselle e ha avuto l’onore di ballare al Bolshoi di Mosca. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti spiccano il Premio Capri, Europaindanza, Danza&Danza, GDAward, Tersicore, e SferaDanza. Negli anni, Rebecca ha danzato sulle coreografie di alcuni dei più grandi maestri della storia, tra cui Nureyev, Graham, Ailey e, ovviamente, Carla Fracci. Per quanto riguarda la vita privata, Rebecca Bianchi è sposata con Alessandro Rende, ballerino e maestro, dal quale ha avuto quattro figli. La famiglia vive insieme a Roma.