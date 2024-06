Chi è Luisa Ranieri, attrice italiana/ Il marito Luca Zingaretti: “Lei e le miglie figlie sono tutto per me…”

Negli ultimi anni si sarà forse sentita chiamare più Lolita Lobosco che con il suo nome di battesimo; ciò può dimostrare quanto Luisa Ranieri sia in grado di interpretare in maniera empatica ogni personaggio; donandolo prima al pubblico e poi a sé stessa. La carriera dell’attrice parla per lei; forgiata dalla passione per il teatro fino ad arrivare alle grandi opportunità tra cinema e tv. Eppure, da giovane partì dagli studi di giurisprudenza ma ben presto si rese conto come la sua strada coincidesse con la passione per la recitazione.

Il debutto al cinema di Luisa Ranieri risale al 2001; era il set de Il Principe e il pirata di Leonardo Pieraccioni e da allora la sua carriera è andata avanti con un mix di opportunità divise tra piccolo e grande schermo. La più recente è appunto quella alle prese con Le indagini di Lolita Lobosco; fiction Rai che riscuote da oltre tre anni un successo incredibile contribuendo ad accrescere gli apprezzamenti in favore dell’attrice.

Come accade per buona parte dei personaggi noti, soprattutto nei momenti di maggiore esposizione, anche Luisa Ranieri alimenta la curiosità degli appassionati per quanto riguarda le tematiche di gossip e di vita sentimentale. L’attrice è legata da diversi anni al marito Luca Zingaretti, conosciuto sul set de “Cefalonia” nel 2005. Da allora non solo non si sono più lasciati ma soprattutto hanno compiuto i passi fondamentali per la realizzazione di una famiglia più unita che mai. Prima il matrimonio nel 2012, poi la nascita di due figlie: Emma e Bianca.

“Famiglia per me è un po’ tutto; è un rifugio, un alimento, è il posto dove tutto comincia e tutto finisce”, queste le parole di Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri in un’intervista recente per Vanity Fair. “Sono molto legato alla famiglia; sia alla mia di origine che a quella creata con Luisa e le bambine”. Parole eloquenti quelle del marito dell’attrice per rappresentare non solo il suo amore viscerale per il concetto di famiglia ma anche per sottolineare la bellezza di quanto costruito al fianco di sua moglie Luisa Ranieri.











