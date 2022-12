Chi è Luz Casal?/ Il grande successo con “Un año de amor” e “Piensa en mí”

Luz Casal, chi è l’ospite di “Mi casa es tu casa” di Cristiano Malgioglio

Luz Casal ospite della nuova puntata di “Mi casa es tu casa“, il programma condotto da Cristiano Malgioglio in prima serata su Rai2. Il paroliere e personaggio televisivo non ha mai nascosto il suo grande amore per la musica spagnola. Luz, infatti, è nata l’11 novembre del 1958 sotto il segno zodiacale dello Scorpione ed è cresciuta nel quartiere di Boimorto, comune spagnolo di 2.200 abitanti situato nella comunità autonoma della Galizia, nella provincia della Coruña. Proprio in questo quartiere si è avvicinata al mondo della musica prendendo lezioni di canto, piano e balletto.

Edoardo Tavassi, la madre di Micol Incorvaia lo affonda/ Esplode la polemica web

Dopo qualche anno Luz ha lasciato la Galizia per trasferirsi a Madrid dove ha cominciato la carriera di cantante e musicista. Inizia dapprima facendo parte di diversi gruppi rock prima di lanciarsi in una carriera solista conquistando le classifiche di vendita e vendendo la cifra di cinque milioni di album.

Luz Casal: il grande successo negli anni ’80

Negli anni ’80 Luz Casal raggiunge il grandissimo successo con brani come Rufino di Elena Santonja, Voy a por ti, Loca, Un nuevo día brillará, versione in lingua spagnola di Duel au Soleil di Étienne Daho. Non solo, tra le sue hit come non segnalare la colonna colonna sonora di Tacchi a spillo, film diretto da Pedro Almodóvar per cui ha cantante Un año de amor, cover in spagnolo di C’est irreparable di Nino Ferrer, anche conosciuta in italiano come Un anno d’amore con l’esecuzione di Mina e Piensa en mí della cantante messicana, Chavela Vargas. Negli anni novanta ha cantato Besaré el suelo di Carlos Goñi e Negra sombra di Rosalía de Castro.

Mi casa es tu casa, 3a puntata/ Anticipazioni: Mara Venier e Luz Casal ospiti

Ma non finisce qui, visto che nel 2002 trionfa al Premio Goya per la miglior colonna sonora, assieme a Pablo Guerrero. Qualche anno dopo si ammala di tumore al seno ed è costretto ad annullare tutti i suoi impegni come il tour di presentazione dell’album “La Pasión”. Tra le sue ultime esperienze: nel 2015 partecipa all’album “Cosmonauta da appartamento” del cantautore italiano Joe Barbieri, duettando nel brano “Un Arrivederci In Cima Al Mondo”.

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, é rottura?/ La lite per Sanremo 2023 e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA