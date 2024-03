Chi è Mariana D’Amico, agente immobiliare de ‘Casa a Prima Vista’/ Carriera e vita privata

Chi è Mariana D’Amico, agente immobiliare celebre sui social

Grazie al programma “Casa a Prima Vista”, abbiamo imparato a conoscere non solo i segreti del mondo immobiliare ma anche i trucchi del mestiere, abilmente messi in mostra dai protagonisti tra cui figura Mariana D’Amico. Da oltre 10 anni attiva come agente immobiliare, ha attirato l’attenzione dei telespettatori anche in riferimento alla sua quotidianità e vita privata.

Mariana D’Amico è diventata una vera e propria icona del settore immobiliare, complice la sua partecipazione al programma “Casa a Prima Vista”. A confermarlo sono i suoi profili social che in questi anni sono cresciuti non solo in termini di contenuti ma soprattutto in relazione al numero di followers; su Instagram ad esempio ha superato quota 50 mila, con diversi video che sono diventati letteralmente virali.

Mariana D’Amico, dall’attività immobiliare alla passione per il fitness

Mariana D’Amico non coltiva unicamente la sua passione per il settore immobiliare; proprio attraverso i profili social racconta quotidianamente il suo amore per il fitness e l’attività sportiva. Dalle sessioni in palestra tra pesi ed esercizi tonificanti, alla passione per il surf; il risultato è un fisico statuario e tonico che giustamente mette in mostra in rete dimostrando come con dedizione e sacrificio si possano raggiungere grandi traguardi nonostante gli impegni professionali.

Per quanto concerne la vita privata, Mariana D’Amico risulta decisamente discreta e attenta a rispettare la sua privacy e quella della famiglia. Stando alle informazioni reperibili in rete, dovrebbe essere sposata da oltre dieci anni con un uomo di nome Samy, sul quale non si hanno particolari informazioni. Dal matrimonio sono anche nati due splendidi figli che hanno certamente suggellato ulteriormente il loro rapporto d’amore.

