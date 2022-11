Chi è Mariann Barrena McClay: moglie di Carlo Ancelotti/ Com’è nata la loro storia d’amore

Mariann Barrena McClay, chi è la moglie di Carlo Ancelotti

Mariann Barrena McClay, manager canadese con origini spagnole, è la seconda moglie di Carlo Ancelotti, di undici anni più giovane del grande allenatore. L’amore tra i due è nato dopo un incontro a Londra dove, pare che, l’allenatore colpito dalla bellezza di colei che oggi è la donna della sua vita, sia stato colpito proprio dalla sua evidente bellezza scoprendo, poi, di essere ricambiato. La coppia ha coronato il proprio amore nel 2014 e, nonostante Ancelotti sia famoso ovunque per la sua straordinaria carriera, la donna mantiene un basso profilo.

Mariann Barrena McClay, infatti, ha ancora un profilo Instagram privato tenendosi lontana da riflettori e pettegolezzi. Il fatidico sì è stato pronunciato nel 2014 a Vancouver, in Canada con una cerimonia intima a cui hanno partecipato solo pochi invitati. Anche Ancelotti, su Instagram, mantiene il più stretto riservo sulla sua relazione condividendo pochissime foto di coppia.

Mariann Barrena McClay e Carlo Ancelotti: massima riservatezza

Carlo Ancelotti, prima di conoscere la sua attuale moglie, ha avuto un flirt Marina Cretu, una giornalista originaria della Romania. Con lei però, è stato più un fuoco di paglia mentre nel 2011 arriverà la donna della sua vita. L’ex calciatore della Roma ha conosciuto a Londra la manager Mariann Barrena McClay con la quale ha avuto un colpo di fulmine e il resto è storia.

Ciò che colpisce della coppia, è la discrezione e il riserbo che da sempre li contraddistingue. Il profilo Facebook della seconda moglie di Carlo Ancelotti con contenuti limitati, proprio per mantenere la privacy dell’ex calciatore. Anche in occasione del loro matrimonio Mariann Barrena McClay ha pubblicato pochissime foto dell’evento sempre per mantenere il massimo riserbo. La manager è appassionata di gioielli e di viaggi, parla fluentemente sia l’italiano che l’inglese. (Agg. Valentina Masciolini)

