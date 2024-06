Mariann Barrena McClay/ Chi è la seconda moglie di Carlo Ancelotti: il bacio dopo la Champions vinta

Carlo Ancelotti ha vinto la quinta Champions League della sua straordinaria carriera da allenatore: nei primissimi momenti successivi al trionfo contro il Borussia Dortmund a Wembley, è spiccato il bacio di “Carletto” con la seconda moglie, Mariann Barrena McClay. Un “flash” di passione per un protagonista del mondo del calcio solitamente molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Ma chi è la donna che occupa il cuore del Re della Champions League, unico allenatore nella storia del calcio capace di alzare cinque volte al cielo, due col Milan e tre col Real Madrid, il trofeo della più ambita competizione europea?

Mariann Barrena McClay è la seconda moglie di Carlo Ancelotti, conosciuta a Londra nel 2011 dopo la fine della sua relazione con Marina Cretu. Manager canadese di origini spagnole, Mariann ha undici anni meno di Ancelotti e il loro incontro è stato un vero colpo di fulmine. La coppia si è sposata nel 2014 a Vancouver, in una cerimonia riservata e negli ultimi anni hanno lasciato pochissimo spazio al gossip, non fornendo mai l’impressione di voler mostrare pubblicamente gli aspetti della loro vita privata. Per questo il bacio “rubato” a Wembley della moglie di Ancelotti è stato una vera rarità.

LA MOGLIE MARIANN BARRENA MCCLAY, DAL 2011 AL FIANCO DI ANCELOTTI

Mariann Barrena McClay è una figura discreta e riservata, con un profilo Instagram privato e pochi contenuti condivisi sui social network. Il suo nome è diventato più noto nel maggio 2021, dopo la morte di Luisa Gibellini, la prima moglie di Ancelotti da cui si era separato nel 2010, mamma dei suoi figli Katia e Davide. Mariann ama i gioielli, gli abiti griffati e i viaggi, mantenendo sempre un basso profilo. La sua riservatezza non è solo una conseguenza del matrimonio con Ancelotti, ma una sua caratteristica intrinseca che la rende una moglie perfetta per il noto allenatore.

E infatti la loro relazione va avanti ormai da 13 anni, conla mmoglie Mariann Barrena McClay che nelle rare occasioni pubbliche ha sempre dimostrato di saper parlare fluentemente l’italiano, oltre che l’inglese, e alla fine della partita vinta per 2-0 dal Real Madrid contro il Borussia Dortmund, nell’atto conclusivo della Champions League 2023/24, la si è vista correre verso il suo Carlo Ancelotti, scambiando un bacio che ha confermato l’unione della coppia, anche se nelle due precedenti occasioni dei trionfi del Real di Ancelotti in Champions, Mariann Barrena McClay aveva preferito restare dietro le quinte.











