Chi è Mark Caltagirone?/ Il presunto fidanzato di Pamela Prati esiste? Tutto quello che sappiamo

Chi è Mark Caltagirone? L’imprenditore e presunto fidanzato di Pamela Prati tra realtà e leggenda

“Mark Caltagirone? Con il Grande Fratello voglio metterci una lapide sopra”. È questo il proposito che Pamela Prati ha per questa sua seconda avventura al Grande Fratello Vip. Metterci una ‘lapide sopra’ però sarà un processo lungo, da affrontare nel corso della sua permanenza nella Casa. Chi è davvero Mark Caltagirone? È d’altronde questa la domanda che molti si pongono ancora oggi, ricordando i mesi in cui in TV si parlava solo di questo uomo misterioso, presunto fidanzato e futuro marito di Pamela Prati, mai apparso al suo fianco in foto, video o anche in TV.

Di Mark Caltagirone ha parlato anche Alfonso Signorini introducendo Pamela Prati nella Casa del Grande Fratello Vip e sintetizzando perfettamente il caso che ha tenuto banco per mesi qualche anno fa. “Nessuno sa niente di questo Mark Caltagirone, – ha esordito Signorini, spiegando che – si sa che è un ricchissimo imprenditore, che vive tra gli Stati Uniti, la Francia e raramente in Italia.”

Mark Caltagirone: dall’inizio della presunta storia d’amore con Pamela Prati alla rivelazione di Dagospia

È stato ancora Signorini, che presto affronterà il caso in diretta al Grande Fratello Vip, a ricordare che “Nelle sue interviste Pamela racconta di vivere un’incredibile favola d’amore che l’ha trasformata in una vera e propria principessa, mamma e quasi moglie.” Di questa vicenda fanno parte anche due bambini, Sebastian e Rebecca, che sarebbero figli in affido di Caltagirone e che la chiamerebbero ogni giorno, ma a distanza, “perché Pamela non li ha mai visti e non ha mai incontrato questo misterioso uomo.” ricorda il conduttore. Una favola che è durata fino a quando, nell’aprile 2019, Dagospia rivela che Mark Caltagirone non esiste e che i suoi profili social sarebbero fake. Una rivelazione che fa scoppiare il caso che ha poi tenuto tutti incollati alla TV per mesi.

