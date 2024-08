Pamela Prati, come stanno le cose con Simone Ferrante?

Tornano ad accendersi i riflettori del gossip sulla showgirl di Ozieri, negli ultimi giorni Pamela Prati è tornata sulle pagine dei settimanali e Oggi ha pizzicato l’ex diva del Bagaglino in compagnia di Simone Ferrante, anche se ha voluto smentire la presunta relazione con il giovane ventenne che qualche mese fa era stato ufficiosamente presentato dalla Prati come suo fidanzato. Le cose però starebbero in maniera diversa e intervenuta sulle pagine di Oggi, Pamela ha rivelato la sua verità: “Lui ha una sua vita sentimentale, non è corretto metterlo nel tritacarne del gossip, tra noi non c’è alcun legame sentimentale se non di stima e di amicizia, i giornali hanno travisato la vera natura del nostro rapporto, montando una love story che non esiste”

Pamela Prati aveva parlato a La vita in diretta di Alberto Matano su Rai1, commentando le parole di Cher e soffermandosi sulla sua vita privata, in qualche modo confermando la storia con Simone Ferrante: “Cher ha detto che in amore l’età non vale nulla? Allora devo dire che sono d’accordo con lei, io mi sento una ragazzina di 20 anni, io come Cher ho un fidanzato molto più giovane, ma smettiamola con questi pensieri antichi, cosa c’è di strano in questo?”

Pamela Prati e la rivelazione su Simone Ferrante: “E’ un ragazzo intelligente”

La due volte ex concorrente del Grande Fratello si era già espressa sul giovanissimo che le è stato avvicinato negli ultimi tempi, Pamela Prati, che sembra avere la memoria corta in seguito alle rivelazioni fatte a La vita in diretta, proprio nel programma di Alberto Matano aveva speso parole importanti nei confronti del giovanissimo: “E’ molto intelligente, un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, è già un vintage alla sua età” ha confessato la valletta sarda.

Pamela Prati inoltre ha svelato alcuni dettagli sul loro rapporto: “Insieme facciamo tante conversazioni interessanti, parliamo di tutto e stiamo molto bene insieme”.