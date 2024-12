E’ finita tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario, la ballerina e coreografa da Amici. La storia d’amore tra uno degli attori più amati di Mare Fuori e la ballerina ha tenuto banco per settimane sui settimanali di gossip; sembravano una coppia destinata a durare tanto, ma ad un certo punto qualcosa si è rotto portandoli a prendere strade differenti. I dettagli sui social non sono affatto passati inosservati ai fan che hanno subito capito che era successo qualcosa: prima le vacanze separate fino ai rumors sempre più insistenti confermati anche dai settimanali di gossip. Chi ha rilanciato la notizia: “la crisi si è fatta più profonda e loro strade si sono separate”. Una passione esplosa in pochissimo tempo dopo essersi conosciuti tra i due, ma durata quanto un gatto in tangenziale.

Come mai si sono lasciati? Massimiliano Caiazzo, l’ex di Elena D’Amario non è mai entrato nei dettagli circa la fine della relazione con la ballerina di Amici e ancora oggi non è dato sapere il perchè.

La fine della relazione tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario potrebbe essere stata causata anche dalla grandissima popolarità che ha travolto il giovane attore napoletano. Nel giro di poco tempo, Caiazzo si è ritrovato ad essere uno degli attori più richiesti del cinema e la sovraesposizione mediatica potrebbe aver creato problemi alla coppia. Del reto proprio l’attore partenopeo dalle pagine di Vanity Fair ha raccontato come il personaggio di Carmine Di Salvo in Mare Fuori abbia rivoluzionato la sua vita. “Questo periodo è fatto di esplosione di soddisfazioni sia dal punto di vista seriale sia cinematografico, ma resto con i piedi per terra e con la testa sul lavoro. Oggi può risultare difficile ritagliarmi dei momenti di intimità” – aveva raccontato parlando del suo periodo al top.

Non solo, poco dopo l’attore ha anche rivelato di essere andato dalla psicologo dopo il grandissimo successo di Mare Fuori: “ho attraversato un periodo difficile: non mi sentivo libero. Poi ho pensato quanto fosse gratificante l’affetto del pubblico. Oggi convivo con la popolarità, consapevole del fatto che da un momento potrebbe finire”.