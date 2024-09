Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati? Tutti gli indizi

Non si arrestano le voci su una presunta crisi in corso tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, che questa volta si sarebbero detti addio in maniera definitiva. Gli ultimi mesi hanno accelerato e incrementato i rumors sulla loro storia d’amore quasi giunta al capolinea, con annessi indizi che hanno fatto preoccupare i fan; entrambi avrebbero infatti trascorso le vacanze separatamente e l’attore non sarebbe più comparso nelle foto e dediche della ballerina condivise su Instagram, alimentando il mistero sulla sua improvvisa sparizione dai social.

Ora arriva un’ulteriore conferma sulla coppia e a rivelarla è Chi; nella sezione Chicche di gossip, nel nuovo numero da oggi in edicola, il settimanale specifica che Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sarebbero lasciati, e gli indizi sono ormai evidenti. La coppia proprio un anno fa ufficializzò la loro storia d’amore, in occasione del giorno del compleanno dell’attore e subito dopo aver bruciato le tappe; la passione è esplosa pochi giorni dopo essersi conosciuti e i due hanno anche convissuto assieme a Roma.

I rumors su Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono intensificati sempre più durante la scorsa estate, sino alle prime fotografie e romantiche dediche social che hanno certificato in forma ufficiale la loro relazione. Tuttavia nell’ultimo periodo le cose sono decisamente cambiate e, a distanza di un anno dall’inizio del loro idillio, il fuoco dell’amore si sarebbe spento.

Entrambi hanno trascorso l’estate in posti differenti e, specifica sempre Chi, a fine agosto l’attore di Mare Fuori avrebbe festeggiato il suo compleanno con tutti i suoi affetti; la ballerina di Amici, però, era assente. “Una conferma che la crisi si è fatta più profonda e le loro strade si sono separate“, scrive il settimanale. Intanto i diretti interessati non si sono ancora espressi a tal riguardo, ma i fan temono seriamente che la storia della coppia sia ormai arrivata ai titoli di coda.

