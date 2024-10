Massimiliano Ossini è un conduttore televisivo ed è uno dei concorrenti della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, nota trasmissione Rai condotta da Milly Carducci. Massimiliano Ossini nasce a Napoli il 22 Dicembre 1978, andiamo a vedere meglio chi è il nuovo concorrente della trasmissione e di cosa si occupa.

Barbara D'Urso, chi sono i figli della conduttrice/ Giammauro ed Emanuele lontani dalla tv, cosa fanno

Nel corso degli anni il conduttore (e attore) si è fatto conoscere dal grande pubblico che pian piano ha imparato ad apprezzarlo, ha cominciato a farsi conoscere lavorando a Disney Channel e ha ottenuto pian piano una popolarità che lo ha portato ai vertici Rai. Una cosa che non tutti sanno è che Massimiliano ha lavorato per anni anche come modello e ai vertici Rai lo abbiamo apprezzato a Linea Verde, Mezzogiorno in famiglia, Linea Bianca e infine Uno Mattina.

Anna Lou Castoldi fidanzata, chi è Dora/ "Tanti progetti di vita insieme e cose serie"

Massimiliano Ossini è sposato con Laura Gabrielli, un’imprenditrice di Ascoli e la coppia ha tre figli, Carlotta, Melissa e il piccolo Giovanni che ha 6 anni. I due si sono conosciuti quando lui aveva 23 anni e lei 28, Laura è diventata vicepresidente del gruppo Gabrielli, azienda di famiglia che si occupa di distribuzione alimentare.

Massimiliano Ossini e la passione per l’alpinismo

308 mila follower sui social dove Massimiliano Ossini condivide notizie sul suo lavoro e sulle sue passioni e tra queste c’è sicuramente l’alpinismo, forse la più grande passione del presentatore. Una passione che lo ha portato anche a scrivere libri, ben sei e Massimiliano racconta: “L’alpinismo ti mette alla prova sia fisicamente che mentalmente, sono stati giorni pieni di incognite e non sai mai cosa accadrà domani”, ha raccontato in una recente intervista a Montagna.tv. Proprio a Ballando con le stelle 2024, Ossini ha svelato di essere un contadino e di avere una grande passione per l’agricoltura, cosa che ha spiazzato Selvaggia Lucarelli, che ha infatti chiesto chiarimenti al concorrente.

Gigliola Cinquetti: "Dopo la nascita dei miei figli ho cambiato vita"/ "Una scelta necessaria"

Va detto che fin da piccolo Massimiliano è stato un grande viaggiatore, si è trasferito da piccolo a Copenaghen per motivi lavorativi del padre, poi lui si è trasferito a Roma dove ha conseguito gli studi e ha continuato a coltivare i suoi hobby. Ha collaborato negli anni con il corpo forestale dello stato e cosi gli hanno conseguito il titolo ad Honorem di Forestale. Negli anni è diventato un personaggio importante della Rai, spesso si è occupato di trasmissioni dedicate alla Natura.

Massimiliano Ossini partecipa alla trasmissione di Ballando con le Stelle in coppia con Veera Kinnunen e i due si sono messi in mostra subito ballando uno splendido tango. Hanno riscosso fin da subito diversi consensi e Massimiliano continua a ricevere vari apprezzamenti, soprattutto dal pubblico femminile che tende a esaltarne le sue doti non solo estetiche ma anche caratteriali.