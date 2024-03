Chi è Maura Albites, moglie di Paolo Villaggio/ “L’ho tradita, ma è la sola donna che abbia mai amato…”

Maura Albites, moglie di Paolo Villaggio: “Quando l’ho conosciuto mi stava antipatico…”

Il mondo dello spettacolo pullula di storie d’amore che sembrano quasi la proiezione nella vita reale di trame degne di grandi pellicole cinematografiche. Un esempio è rappresentato dal sodalizio tra Paolo Villaggio e Maura Albites, insieme per un’intera vita e con la donna al fianco del compianto attore fino ai suoi ultimi attimi di vita, nel 2017.

Il primo incontro tra Paolo Villaggio e Maura Albites risale al 1954, impreziosito da un tenero racconto della donna per Repubblica, riportato dal portale True News. “A Genova, quando sei giovane e marini la scuola vai al mare… Sentivo dire che era molto simpatico ma quando l’ho conosciuto, all’inizio, mi stava un po’ antipatico. Secondo me si dava un po’ di arie; poi mi sono accorta che era diverso dagli altri”. In quegli anni l’attore e sua moglie Maura Albites avevano rispettivamente 22 e 15 anni; dalla gioventù si sono dunque ritrovati fianco a fianco fino a quel triste giorno in cui Paolo Villaggio è tristemente passato a miglior vita.

Maura Albites e Paolo Villaggio, un amore più forte dell’infedeltà: “E’ la mia felicità…”

Maura Albites – moglie di Paolo Villaggio – è stata tra le prime a credere nel talento e nella passione dell’attore, come testimoniato da un racconto della loro primogenita, Elisabetta, intervistata da Il Napolista. “Quando da ragazza litigava con sua madre che le diceva: ‘Trovati uno che abbia un lavoro vero…’, lei rispondeva: ‘Voi non vi rendete conto di quello che diventerà!’”. Pochi anni dopo il primo incontro, precisamente nel 1958, insieme convolarono a nozze impreziosendo poi quell’unione con la nascita del secondo figlio, Pierfrancesco.

Paolo Villaggio, prima della sua scomparsa, ha raccontato in diverse occasioni la bellezza del suo rapporto con la moglie Maura Albites, menzionando anche i momenti di difficoltà che nel tempo hanno messo anche a dura prova il loro amore. “Se ho mai tradito mia moglie? Tutte le volte che ne ho avuto la possibilità” – queste le parole dell’attore in un’intervista del passato per Libero – “Dopo il matrimonio sono stato fedele… Io sono felice solo con mia moglie, dormo con lei, ho i figli, i nipoti, i cani con lei; è la sola donna che ho amato”.











