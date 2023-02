Chi è Maurizio Fabrizio/ Firma di Almeno tu nell’universo e i successi a Sanremo

Chi è Maurizio Fabrizio: la carriera e la perla Almeno tu nell’universo

Maurizio Fabrizio è uno dei più celebri compositori, cantanti e arrangiatori italiani e la sua produzione è indissolubilmente legata alla storia del Festival di Sanremo. Nato a Milano nel 1952, come si legge nella sua biografia sul suo sito ufficiale, ha studiato fagotto, contrabbasso e percussioni preso il Conservatorio Giuseppe Verdi. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti della scena musicale italiana, tra cui Mia Martini, Mina, Ornella Vanoni, Al Bano, Riccardo Fogli, Eros Ramazzotti, Renato Zero e Placido Domingo.

Negli anni ’70, Maurizio Fabrizio ha inciso come autore i brani Che ne sai e Malinconia interpretati da Riccardo Fogli, mentre come arrangiatore gli vanno attribuite Luna e Semplice di Gianni Togni. Ma è nel 1974 che il compositore, assieme a Bruno Lauzi, scrive una delle pietre miliari della musica italiana: Almeno tu nell’universo, che verrà successivamente incisa nel 1989 da Mia Martini. Inoltre, tra il 1969 e il 1973 lavora anche come arrangiatore nelle prime collaborazioni con Angelo Branduardi e Mia Martini.

Maurizio Fabrizio: i successi al Festival di Sanremo e le recenti collaborazioni

La storia di Maurizio Fabrizio, che oggi pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è però legatissima anche al Festival di Sanremo. Nel 1982, infatti, vince con Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, nel 1983 trionfa con Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, mentre nel 1985 vince Sanremo Giovani con Grande grande amore di Lena Biolcati. Il suo impegno per i cantanti in gara al Festival, però, non finisce qui: nel 1996 ottiene infatti un terzo posto con Strano il mio destino di Giorgia, mentre nel 1998 ottiene il medesimo risultato con Sempre di Lisa.

Negli anni 2000 scrive Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti e Un’emozione per sempre di Eros Ramazzotti, nel 2009 realizza l’album Senza spina di Angelo Branduardi. Tra i successi degli ultimi anni, compone le musiche di sette brani dell’album di Renato Zero Alt del 2016, mentre nel 2017 scrive il brano Di rose e di spine, portato da Al Bano al Festival di Sanremo nel medesimo anno.











