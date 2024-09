Mecna salirà sul palco dell’Allianz Club di Milano per partecipare al Suzuki Music Festival, trasmesso dal canale 9 domenica 22 settembre. Il rapper, insieme a Francesca Michielin, Fudasca e Tredici Pietro, presenterà il nuovo brano Immagina, uscito sulle piattaforme il 20 settembre.

Chi è Mecna: un artista ancora tutto da scoprire

Mecna, alias Corrado Grilli, è un rapper nato a San Giovanni Rotondo che ha al suo attivo 9 album da solista e il cui successo arriva con l’album Propaganda risalente al 2006, mentre il suo ultimo lavoro in studio è Stupido amore, che vanta featuring molto importanti come quelli di Guè, Bais, Drast, Dargen D’Amico e Coez.

Oltre alla carriera come cantante, Mecna vanta una certa notorietà anche come graphic designer, infatti ha disegnato le copertine degli album di artisti quali: Emma, Fabri Fibra, Levante e Clementino.

Un rapper “secchione” e di grande talento: ma è fidanzato?

Il cantante possiede un account Instagram dove è solito postare immagini che riguardano il suo lavoro e nulla che riguardi la sua sfera privata. Sappiamo che abita a Milano e che si è però diplomato a Roma, allo IED, con lode! Ecco spiegato il suo talento nella grafica, conteso da tanti colleghi. A tratti malinconico e cupo, il rapper non ama i riflettori e sulla sua vita privata, aleggia un alone di mistero. Pare che in passato abbia avuto una compagna e che sia anche padre, ma non vi è nulla di certo, anche se i suoi album affrontano spesso temi che riguardano i sentimenti. In un post pubblicato appare una scritta dedicata ad un amore senza, tuttavia, dare un volto alla persona indicata.

