Tra i concorrenti di Amici entrati a gioco iniziato spunta Mollenbeck, un ragazzo che divide la sua vita tra Mantova e Brescia e che ha saputo sin dall’inizio entrare nel cuore dei telespettatori. Il suo modo di essere è estremamente spontaneo, ma allo stesso tempo si è mostrato come un ragazzo serio che sa quello che vuole e che è determinato a conquistare il podio. Non è sempre facile entrare come concorrenti di Amici dopo che il talent è già iniziato, ma lui si sta difendendo piuttosto bene.

Non mancano però i momenti di grande sconforto, dato che secondo le anticipazioni di Amici fornite da Superguidatv, Mollenbeck si è sfogato questa settimana rispetto ad una cosa che lo fa molto soffrire: non si sente apprezzato dalla gente e si sente sempre di troppo. Nella puntata di domenica 19 gennaio 2025, Maria De Filippi mostrerà un filmato subito dopo quello del ballerino Daniele, dove appunto vedremo Samuele (vero nome del cantante), lasciarsi andare ad un lungo sfogo ammettendo le sue fragilità.

Mollenbeck di Amici, la confessione a Lorella Cuccarini e il rapporto tra i due: “Non so esprimermi bene…”

Cosa sappiamo di Mollenbeck di Amici? Il cantante ha 23 anni, divide la sua vita tra Mantova e Brescia dato che i suoi genitori sono separati. Ha iniziato da solo a cantare e si definisce un autodidatta. Ed è stato proprio lui a determinare l’eliminazione di Diego Lazzari: quest’ultimo era finito in sfida e ha perso contro Samuele Mollenbeck che al contrario ha conquistato tutti i cantanti con il singolo “Male“, entrando nel cuore di Lorella Cuccarini, sua professoressa.

Proprio con lei ha instaurato uno splendido rapporto e si è confidato sin dall’inizio spiegandole di non essere molto bravo ad esprimersi a parole, ma al contrario tramite le canzoni riesce a raccontarsi davvero, con le sue gioie e i suoi dolori. Mollenbeck si è esibito anche a Capodanno in Musica su Canale 5, condotto da Federica Panicucci e ha sorpreso il pubblico per via del suo look tutto nuovo e lontano da quello del “bravo ragazzo” che siamo abituati a vedere ad Amici. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non si sa nulla su Samuele Mollenbeck, nemmeno se è single o fidanzato. Di certo sappiamo che nell’ultimo periodo dopo l’entrata ad Amici di Maria De Filippi ha guadagnato tantissimi follower e molti ascoltatori su Spotify.