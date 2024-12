Da appena una settimana Mollenbeck è entrato a far parte del cast di Amici 2024. Il nuovo concorrente appartiene alla categoria cantante e ha di recente conosciuto quella che sarà la sua professoressa all’interno del programma, Lorella Cuccarini. Il cantante è stato scelto al posto di Diego Lazzari, che ha perso la sfida e ha dovuto abbandonare definitivamente il talent. “Perdonami Diego”, aveva detto il giudice Carlo di Francesco, “ma in questa sfida hai messo poca sicurezza, che avresti dovuto dimostrarmi e che invece mi ha dimostrato Mollenbeck. Per me la sfida la vince lui”. Dopo aver visto l’ultimo daytime di Amici 2024, molti si sono chiesti il significato del nome “Mollenbeck”.

Il cantante ha deciso infatti di chiamarsi così durante il percorso a Canale 5. Ma è il suo vero nome o uno pseudonimo artistico? A spiegare come stanno le cose è stato il ragazzo stesso, che ha spiegato che Mollenbeck è semplicemente il suo cognome. Samuele (questo il nome del cantante) ha raccontato di avere i genitori separati e di essere tanto legato alla nonna di origini tedesche, la quale porta appunto il cognome Mollenbeck. Nonostante siano solo pochi giorni che il giovane ha iniziato il suo percorso ad Amici 2024, pare che il cantante sia già amato da tutti i fan del talent di Maria De Filippi.

Mollenbeck, il primo incontro con Lorella Cuccarini ad Amici 2024: cosa si sono detti e l’opinione dei fan

Appena Mollenbeck si è presentato a Lorella Cuccarini ha raccontato qualcosa in più sul suo carattere, spiegando di essere una persona tendenzialmente riservata ma che come capita sovente con gli artisti degni di questo nome, ha un talento nel raccontare sè stesso tramite le canzoni. Cresciuto a pane e canzoni, Mollenbeck ha sempre amato la musica grazie alla mamma, grande fan di Alex Baroni e di Eros Ramazzotti. Crescendo ha scoperto il dono per la scrittura e da lì non ha mai smesso.

Con Lorella Cuccarini si è subito instaurata una bella sintonia, necessaria per lavorare insieme nel corso di questa edizione. Ancora non si sa nulla sulla sua vita privata, se sia fidanzato o single, ma sembra essere chiaro che si tratta di un ragazzo appassionato di musica e con un destino già scritto nel panorama artistico italiano. Insomma, speriamo che il suo cognome Mollenbeck porti fortuna e renda giustizia al dolce rapporto che il ragazzo ha con la sua adorata nonna tedesca.