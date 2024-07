Chi è Monica Vitti, com’è morta l’icona del cinema: il marito Roberto Russo/ Perché non ha avuto figli?

Monica Vitti rappresenta una delle massime esponenti del cinema italiano; la sua caratura, il suo talento; all’unisono hanno superato i confini nazionali a testimonianza di una stima guadagnata sul campo in maniera più che meritata. Non c’è stato solo il cinema nella vita dell’attrice; si è nel tempo spesa anche nel privato come testimoniato dalla storia d’amore longeva e inscalfibile con il marito Roberto Russo.

L’amore è sempre stato centrale nella vita di Monica Vitti e solo 3 sono considerabili grandi storie della compianta attrice. La prima liaison in ordine temporale è quella con il regista Michelangelo Antonioni; successivamente è stata invece legata a Carlo Di Palma. Senza dubbio, il grande amore di Monica Vitti è però stato il marito Roberto Russo; con fotografo di scena e regista ha condiviso praticamente un’intera vita e il matrimonio del 2000 rappresenta solo una singola tappa della loro intensa storia d’amore.

Il primo incontro tra Monica Vitti e suo marito Roberto Russo risale agli anni ottanta; una scintilla d’amore poderosa che li porterà oltre i 20 anni di fidanzamento prima di mettere nero su bianco il sodalizio. Il matrimonio arrivò infatti ‘solo’ nel 2000 e il marito dell’attrice resterà al suo fianco fino alla scomparsa dell’attrice, il 2 febbraio del 2022, all’età di 90 anni.

Un tema che spesso incuriosito gli appassionati riguarda la maternità: perché Monica Vitti non ha avuto figli? Come riporta True News, in un’intervista del passato fu la stessa attrice a spiegare perchè nelle sue relazioni, compresa la più longeva con il marito Roberto Russo, non siano arrivati figli. “Una famiglia normale, con un marito e dei figli, mi spaventa. E non ho mai voluto un uomo che vedevo solo la sera; ho sempre cercato dei compagni di lavoro per condividere tutto”.

