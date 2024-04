Monica Vitti, come è morta?/ Il ritiro dalle scene e la lotta contro la malattia durata 20 anni

Monica Vitti, nome d’arte di Maria Luisa Ceciarelli, icona del cinema italiano è morta all’età di 90 anni, il 2 febbraio 2022, dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia degenerativa che l’aveva anche costretta al ritiro dalle scene. L’attrice, dopo una brillante carriera fatta di successi ottenuti non solo a livello nazionale, si era infatti trincerata nel silenzio per 20 anni, durante i quali la sua vita è stata caratterizzata dalla assoluta riservatezza per restare lontana da indiscrezioni. Tuttavia, alcuni dettagli della patologia di cui soffriva erano stati rivelati dal marito proprio in occasione dell’annuncio della scomparsa, anche per smentire alcune voci e notizie che avevano parlato di un ricovero in una clinica svizzera.

Monica Vitti, chi era e la malattia/ Attrice ed interprete unica "simbolo della commedia italiana"

L’ultima pubblica apparizione di Monica Vitti risale al 2002, quando era stata invitata come ospite alla prima nazionale del musical Notre Dame de Paris a Roma, poi la scoperta della terribile diagnosi, inizialmente tenuta nascosta a tutti, anche al marito dell’attrice, Roberto Russo, che aveva affermato: “Me ne sono accorto quando ho capito che lei iniziava a dimenticare le cose, e ho capito che qualcosa non andava, ma era brava a mascherare i vuoti di memoria“.

Monica Vitti, come è morta: la lotta per 20 anni contro la demenza a corpi di Lewy

Monica Vitti, morta a 90 anni dopo aver combattuto per 20 anni contro una terribile malattia degenerativa chiamata Demenza a corpi di Lewy. A differenza delle voci che circolavano all’epoca non si trattava della malattia di Alzheimer ad aver colpito l’attrice, ma di un morbo che causa un accumulo di proteine al cervello provocando disturbi molto gravi che vanno dalla difficoltà di linguaggio alla perdita di memoria fino alla perdita delle capacità motorie quasi totale.

Non solo il marito ma anche gli stretti collaboratori che hanno vissuto le fasi della patologia, come la badante e la segretaria avevano raccontato che l’attrice nel tempo era stata costretta a limitare al minimo le attività, e che l’unica cosa che riusciva a fare nell’ultimo periodo era alzarsi dal letto con fatica e sedersi su una poltrona. Nonostante le difficoltà e i gravi sintomi però, Monica Vitti si era sempre sforzata per cercare di reagire. Nascondendosi però nella riservatezza per non far trapelare i dettagli della sua condizione. Fino all’annuncio della morte, che era stato dato in conferenza stampa da Walter Veltroni, che con l’occasione aveva condiviso anche le parole commoventi del ricordo, scritte dal marito Roberto Russo.

