Chi è Monika Linkyte, Lituania?/ La cantante in gara con “Stay” all’Eurovision 2023

C’è chi è alla sua prima esperienza all’Eurovision, e chi invece ritorna per tentare nuovamente la vittoria. Tra i veterani che parteciperanno alla semifinale di Eurovision 2023 troviamo anche la rappresentante della Lituania, Monika Linkyte. La cantante si esibirà sul palco di Eurovision 2023, che si terrà quest’anno a Liverpool, con la sua nuova canzone “Stay”. L’artista è riuscita a guadagnarsi una nuova possibilità a questo evento internazionale grazie al programma di selezione nazionale lituano, Pabandom Iš Naujo!.

Monika Linkyte, chi è la cantante in gara ad Eurovision 2023

La giovane artista Monika Linkyte è nata a Gargždai il 3 giugno 1992 e fin da giovanissima ha deciso di abbandonare gli studi per dedicarsi alla sua carriera nel mondo della musica. La musica ha sempre fatto parte della vita della giovane Monika e, sin dal primo istante in cui la ragazza ha toccato un pianoforte, è risultato chiaro a tutti che la musica l’avrebbe accompagnata per sempre nella sua vita. Nel 2007, Monika Linkyte ha partecipa alla selezione per il Junior Eurovision Song Contest, e nel 2013 ha preso parte alla versione locale lituana del talent show The Voice, arrivando seconda classificata.

Nel 2015, finalmente Monika riesce a essere scelta per l’Eurovision, in coppia con Vaidas Baumila, arrivando al diciottesimo posto con la canzone “This Time”. Nel 2015 vince il disco di platino per il suo primo album Walk with Me, continuando incessantemente la sua carriera come cantante fino ad arrivare ad oggi, all’Eurovision 2023. La cantante in un’intervista ha dichiarato come la sua partecipazione al contest sia nata quasi per scherzo: una sera, mentre si trovava in un bar, una sua amica le aveva infatti raccontato quanto fosse fan dell’Eurovision Song Contest, e così in Monika è nata l’idea di rappresentare la sua nazione a questo evento.

Monika Linkyte, significato della canzone Stay, Eurovision 2023

La canzone presentata da Monika Linkyte all’Eurovision Song Contest 2023 si intitola “Stay”, ed è un brano che parla di guarigione e di come riuscire a trovare l’amore dopo aver combattuto contro i propri demoni personali. L’artista riflette sulla tristezza che l’accompagna da quando aveva sedici anni, e che ha sempre offuscato il suo vero io e la sua luce interiore. Nel ritornello si ripete la litania “Čiūto tūto”, che non può essere in realtà tradotta, ma può essere rappresentata come un’onomatopea per donare sollievo e pace. In generale, il brano Stay è un sentito appello all’amore e all’accettazione di sé stessi dopo avere lottato con il dolore che può affliggere l’anima.

Il video ufficiale di Stay di Monika Linkyte, Eurovision 2023













