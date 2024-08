Animo battagliero, spirito d’inchiesta, caparbietà e altruismo: potremmo inanellare ancora aggettivi e valori pregevoli nel descrivere Nadia Toffa. Troppo presto, a 40 anni, ha dovuto lasciare i suoi affetti più cari e dopo aver affrontato per tre anni la battaglia più grande: la malattia. Era il 13 agosto del 2019 quando l’inviata de Le Iene si è arresa al cancro che ormai da tempo la attanagliava, lasciando un vuoto immenso nel cuore di colleghi, affetti, ma anche dei tanti fan e appassionati che credevano nei suoi stessi ideali e la seguivano in tutte le sue campagne.

Nadia Toffa, il ricordo di Giulio Golia a 4 anni dalla morte/ "La tua presenza sempre viva nei nostri cuori"

“Pensava di poter aiutare qualcun altro nella sua situazione, diceva che molti, quando ricevono la diagnosi di tumore, si chiudono in se stessi”. Queste le parole di Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa, nel ricordare sua figlia a 5 anni dalla sua triste morte e parlando di come a dispetto della malattia volesse a tutti i costi supportare chi viveva il medesimo calvario con messaggi di speranza, senza fermarsi. “Voleva aiutare gli altri malati a uscire di casa” – prosegue la donna sul Giornale di Brescia, come riporta Libero – “Voleva aiutare a credere che potevano fare ancora qualcosa delle loro vite…”.

Nadia Toffa, 5 anni senza la guerriera: il commosso ricordo de Le Iene e della madre Margherita Rebuffoni

Non poteva mancare il tenero e commosso ricordo anche della trasmissione che ha reso celebre Nadia Toffa, Le Iene: “5 anni senza di te, ciao Nadia”. Una didascalia che nella sua sincerità trasmette un grande senso di nostalgia, ben espressa dal video in omaggio della compianta inviata della trasmissione. Sui social ovviamente è un tripudio d’amore; commozione e dolcezza traspare da ogni singola parola di chi ha apprezzato ogni singola iniziativa di Nadia Toffa che ingiustamente, nel fiore degli anni, si è dovuta arrendere alla malattia. “Non possiamo dimenticarci di lei perché il suo ricordo vive sempre, è stata una grande donna”.

Come riporta Libero, sul Giornale di Brescia sono toccanti e al contempo struggenti le parole di Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa. “La perdita di un figlio ti stravolge la vita, ti cambia la visuale su gran parte delle cose. Tante smettono di avere importanza, altre diventano irrinunciabili… Per me lei è sempre qui, mi guida, è con me, mi ha lasciato tante cose da fare”.