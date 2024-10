Chi è Nina Sophie Rima, ospite della nuova puntata di Verissimo con una storia molto difficile

Nina Sophie Rima è una dei protagonisti del nuovo appuntamento con Verissimo. Per chi si chiedesse chi è, Nina è una modella, attrice e influecer che porta sulle spalle una storia molto complicata. Lei stessa si definisce ‘Bionic model’ sul suo profilo Instagram, appellativo dovuto alla sua ‘gamba bionica’. All’età di 17 anni, a causa di un drammatico incidente in scooter, Nina Rima ha perso la gamba sinistra. Una prova difficilissima, che arriva, tuttavia, dopo altre grandi difficoltà affrontate durante l’ infanzia e l’adolescenza.

La 25enne vive un’infanzia segnata dall’assenza del padre e da un rapporto non proprio roseo con la madre, con la quale vive da sola insieme alla sorella a Milano. Quando però la donna si innamora di un altro uomo, decide di seguirlo in un paesino di montagna, lasciando Milano insieme alle figlie. La presenza della madre in casa è, però, sempre più rara, tanto che Nina, sempre più spesso a casa da sola, conduce una vita sregolata, fatta di amicizie sbagliate e, ad un certo punto, anche di droga.

Nina Sophie Rima, dallo stupro a 15 anni all’incidente

I drammi della vita di Nina Sophie Rima non sono finiti qui, perché a 15 anni è purtroppo vittima di uno stupro. Due anni dopo, poi, l’incidente e la perdita della gamba. Ne conseguirà una lunga riabilitazione, sia morale che fisica, che l’ha aiutata oggi ad essere una donna nuova. Nina Rima è infatti moglie felice di Giuseppe Nolfo e mamma di due figlie Ella Noa (2022) e Lea Luna (2024).

In un recente post pubblicato su Instagram, Nina ha mostrato l’evoluzione della sua vita in un post toccante, accompagnato da un lungo messaggio: “7 anni fa in questo giorno perdevo una gamba, il mio piede sinistro, cinque dita, un neo e una voglia sul polpaccio. Forse anche un po’ di innocenza. Quell’incidente però non si è portato via la mia vita, ne la voglia di viverla!” e le immagini non fanno che confermarlo.

