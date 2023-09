Nina Rima, influencer amputata al piede/ “Dopo un incidente una moto me l’ha tranciato di netto”

A Uno Mattina la storia dell’influencer Nina Sophie Rima, che ha perso la gamba destra dopo un incidente a Pietra Ligure. Il 21 aprile del 2017, Nina stava tornando a casa con il suo fidanzato, con cui era da poco fidanzato. I due erano in motorino: “Ricordo molto bene quella sera perchè purtroppo non ho perso i sensi e questa cosa penso che mi abbia salvato. E’ stato un incidente molto stupido, si sono scontrate due moto ma il problema è che l‘altra moto con la pedalina mi ha tranciato il piede sul momento. Ho rotolato per 50 metri e quando ho fatto per alzarmi mi sono resa conto che in realtà il mio piede era completamente staccato. Ho fatto di tutto per rimanere sveglia perchè sentivo che se li avessi chiusi non li avrei più riaperti”. E ancora: “E’ stato un incidente tosto che mi ha cambiato la vita”. Nina Sophie Rima ha proseguito: “Il dolore era troppo forte per permettermi di lasciarmi andare, quindi era meglio rimanere lucidi e svegli aspettando qualcuno. Fortunatamente è andato tutto per il meglio, sono stata seguita dalla migliore equipe dell’ospedale di Pietra Ligure e devo dire che sono stata molto fortunata”.

Al suo risveglio Nina Rima, all’epoca 17enne, ha visto la sorella: “Nella mia vita precedente ho sempre detestato i piedi, stavo iniziando ad accettarli, avevo messo lo smalto rosso. Le ho chiesto se avessi perso il piede lei mi ha detto ‘Bhe, li hai sempre detestati, ora ne hai uno in meno’. Penso che anche lei poverina non sapesse cosa dire in quei momenti così difficili”.

NINA SOPHIE RIMA: “DOPO UNO O DUE ANNI HO VISSUTO DEI MOMENTI DURI”

E proprio sui momenti difficili: “Ci sono stati ma più avanti, dopo l’incidente ho cercato di reagire il prima possibile senza dare preoccupazioni alla mia famiglia, ho pensato subito a rimettermi in piede, poi ne ho pagate le conseguenze circa uno o due anni dopo, quando ho fatto i conti con la realtà, ovvero, che io avrei passato molto più tempo della mia vita su una protesi e non sulle mie gambe. Ho vissuto tutto questo momento di down, non ho provato a fuggire”.

Ma dove ha trovato questa grande forza Nina? “Io ritengo che tutti ce l’abbiamo ma non ce ne rendiamo conto fino a che succede qualcosa, si tratta forse solo di crederci”. Oggi Nina Rima è una grande influencer che lancia momenti positivi: “Ci vuole coraggio a mostrarsi così ma lo fai per tante persone che soffrono, sapere di poterli aiutare o dar loro un esempio è fondamentale”. Nina ha concluso spiegando che l’incidente gli ha cambiato la vita ma paradossalmente in meglio: “Il mio destino sembrava quasi scontato invece dopo quell’incidente ho capito veramente cosa fosse la vita. E’ una direzione che mi sono andata a prendere”.

