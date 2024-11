Tutto su Orazio, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Orazio è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne. E’ arrivato in studio per conoscere Barbara De Santi che ha deciso di dargli una possibilità. ha 35 anni e ha avuto altre frequentazioni con donne più grandi. “Ho deciso di mettermi in gioco, perché, a livello estetico, mi piaci tanto. La tua personalità ed il tuo modo di fare mi hanno suscitato curiosità”, le parole della dama. E’ nato e cresciuto in Sicilia, ma vive a Milano. Non è mai stato sposato, non ha figli ed essendo single ha deciso di mettersi in gioco provando a conoscere Barbara che, nonostante la differenza d’età, ha deciso comunque di dargli la possibilità di farsi conoscere.

La dama del trono over, sempre molto inflessibile, non ha nascosto il proprio entusiasmo di fronte al desiderio di Orazio di conoscerla ma nella puntata di Uomini e Donne del 20 novembre 2024, la dama annuncia la propria decisione.

Barbara De Santi chiude con Orazio: la reazione di Tina Cipollari e Maria De Filippi

Nella puntata di Uomini e donne del 20 novembre 2024, Barbara De Santi annuncia di voler chiudere con Orazio: “E’ un bello e bravo ragazzo, un gran lavoratore. I 20 anni di differenza si sentono”. Maria De Filippi chiede a Tina se anche Barbara ha usato Orazio facendo il paragone con Sabrina che è stata accusata dalla Cipollari di usare gli altri uomini per dimenticare Gabriele.

Tina Cipollari, però, fa notare che Barbara, prima di uscire con Orazio, non stava uscendo con nessun altro e che non è innamorata di nessun altro uomo. Sabrina, così, interviene ribadendo di non essere mai stata innamorata di Gabriele che, esattamente come Barbara, ha provato ad andare avanti uscendo con Francesco.