Chi è Peppino di Capri e che brani porterà a Sanremo 2023?/ “Sicuramente ci sarà…”

Chi è Peppino di Capri?

Peppino di Capri (Giuseppe Faiella), classe 1939, è uno dei più grandi cantautori napoletani del panorama musicale italiano e proprio per questo è stato scelto da Amadeus come ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Il 9 Febbraio Peppino di Capri si esibirà all’Ariston, palco che il grande cantante ha calcato più di una volta: “Non lo debbo ricordare: ho partecipato a quindici Festival e ne ho vinti due”.

Giuliana Gagliardi, chi è la defunta moglie di Peppino di Capri?/ "Non sei preparato"

La carriera musicale di Peppino di Capri inizia alla fine della seconda guerra mondiale; lo stesso cantautore nel corso di un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato: “La guerra inizia con me che nasco e finisce con me che suono il piano per i soldati americani alla fine del ‘44. Eravamo poveri, non avevo giocattoli, solo un piano scordato. All’inizio, ho imparato a orecchio, da solo. Mio zio era chef dell’albergo che ospitava gli alleati e mi portava a suonare per loro”. Ma da quel piano scordato Peppino di Capri diventerà un successo internazionale e anche colui che ha aperto i concerti italiani dei Beatles nel 1964: “Avevo tante canzoni in classifica. Roberta, il twist…Loro erano così blindati che riuscii a fare una foto solo l’ultimo giorno”.

Gino Paoli ospite al Festival di Sanremo 2023/ Amadeus: "Canterà sabato sera"

Che brani porterà Peppino di Capri a Sanremo 2023?

Dopo molti anni di carriera e innumerevoli brani, che lo stesso Peppino di Capri ha confessato di non ricordare tutti, il cantautore napoletano è pronto per tornare al Festival di Sanremo per celebrare la sua carriera. Peppino di Capri ha accolto con gioia questa opportunità: “Fin dal primo momento ho creduto nella grande capacità di Amadeus come direttore artistico dell’evento musicale più importante, per questo mi ero candidato in gara. Poi ho avuto la bellissima notizia che dopo i miei 15 Festival di Sanremo sarò al Teatro Ariston come super ospite! Grazie Ama!”.

Peppino di Capri, ospite della terza serata di Sanremo 2023?/ Record di presenze

Ma quali saranno i brani che l’artista porterà sull’Ariston? Durante un’intervista ad “Agi” di Capri ha dichiarato: “Sceglierò quelli più significativi della carriera perché questo è un premio alla carriera. Sicuramente ci sarà ‘Il sognatore’, che mi rappresenta moltissimo, poi ‘Nun è peccato’, che è stato un classico di quando ho cominciato, e credo includerò anche ‘I miei capelli bianchi’, un bilancio della vita in cui si mettono in fila i ricordi, le emozioni, i viaggi”. Peppino di Capri ha anche raccontato che riceve ancora offerte per esibirsi all’estero e che la sua nuova tournée inizierà in primavera e si terrà sia in Italia che all’estero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA