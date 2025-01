Tutto su Pinuccia Della Giovanna

Tra le dame delle scorse edizioni di Uomini e Donne che hanno maggiormente divertito e conquistato il pubblico c’è sicuramente Pinuccia Della Giovanna. Di Vigevano, Pinuccia ha circa 80 anni e, nel programma di Maria De Filippi, ha avuto una lunga frequentazione con Alessandro Rausa con cui, però, è nata solo un’amicizia. A differenza di Pinuccia, infatti, Alessandro non ha mai provato un sentimento d’amore per Pinuccia con cui ha poi chiuso la frequentazione. Determinata, forte e senza filtri, Pinuccia è stata anche protagonista di diversi scontri con Tina Cipollari che non ha mai apprezzato l’atteggiamento della dama nei confronti di Alessandro.

Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: chi è Ciro o Gianmarco?/ Parlando Ida Platano e Karina Cascella

Dopo la scelta del cavaliere di chiudere la frequentazione e le varie discussioni con Tina, Pinuccia ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione. Lontana da Uomini e Donne, Pinuccia ha scelto di dedicarsi ad una sua passione, la musica, incidendo alcuni brani.

Il ritorno di Pinuccia a Uomini e Donne

Già in passato, Pinuccia Della Giovanna è stata ospite di Uomini e Donne non per raccontare le sue vicende sentimentali ma per presentare il suo singolo. Pinuccia, infatti, si sta dedicando alla musica e, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 7 gennaio, la prima del 2025, Pinuccia tornerà in studio come una star per presentare la sua nuova canzone.

Uomini e Donne torna in onda, anticipazioni puntata 7 gennaio 2025/ Torna Pinuccia, Gianmarco lascia studio

Grande entusiasmo in studio per il ritorno di Pinuccia, accolta anche dal sorriso e dall’entusiasmo di Tina Cipollari che si diverte ballando sulle note della canzone di Pinuccia che anima lo studio con la sua energia e il suo entusiasmo. Nessun ritorno, però, nel parterre come dama del trono over. Pinuccia, per il momento, non sembra intenzionata a rimettersi in gioco sentimentalmente.