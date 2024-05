Chi è Raiven, Slovenia/ Significato del brano Veronika, prima semifinale Eurovision 2024

All’Eurovision 2024 partecipa anche la Slovenia, con la cantautrice Raiven. Il Paese, prima del 1993, faceva parte della Jugoslavia e non ha mai vinto il consorso. Tuttavia, nel 2017, si è aggiudicato il premio per il Miglior Coro dell’edizione. Raiven presenterà, alla prima semifinale di martedì 7 maggio, il brano Veronika, una ballad elettro-pop molto coinvolgente che mette in luce l’estensione da mezzosoprano dell’artista.

Raiven, chi è la rappresentante della Slovenia in gara all’Eurovision 2024

Raiven è una cantautrice nata a Lubiana, il 26 aprile del 1996, con il vero nome, all’anagrafe, Sara Briski Cirman. Fin da piccola ha dimostrato un grande talento per il mondo della musica e infatti aveva soltanto quattro anni, quando i genitori l’hanno iscritta al quartetto musicale di Lubiana. Questo percorso all’interno della famosa scuola di musica le ha permesso di ampliare le proprie capacità vocali e soprattutto di studiare l’arpa. Successivamente si è trasferita a Maribor, per frequentare il conservatorio di musica e balletto, portando avanti una specializzazione nell’ambito del canto e del jazz, oltre che dell’arpa.

Dopo essersi diplomata, ha frequentato l’accademia musicale di Lubiana e ha ottenuto diversi riconoscimenti soprattutto in musica classica. Il 2014 è l’anno della sua svolta musicale: ha iniziato ad esibirsi con il nome d’arte Raiven e ha avuto subito successo con il pezzo intitolato Jadra al quale era fatto seguito una lunga serie di brani di grande impatto popolare. Fino a questo momento, ha pubblicato venti singoli e un album nel 2017 intitolato Magenta. Tra i vari riconoscimenti ottenuti in carriera c’è la vittoria nel 2021 al festival musicale sloveno Popevka.

Raiven, significato della canzone Veronika, in semifinale all’Eurovision 2024

Raiven prende parte all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö con la canzone intitolata Veronika. Nel presentare questo suo pezzo l’artista slovena ha sottolineato che non è stato scritto con l’idea di prendere parte all’Eurovision. In realtà si è trattato dell’espressione di un momento in cui ha avuto raccontare in chiave drammatica la storia di una donna di nome Veronika. Il progetto quindi è partito prima con il testo del brano, al quale successivamente è stata aggiunta la musica. Il lavoro è stato portato avanti in collaborazione con Bojan Cvjeticann che è il frontman del gruppo Joker Out. La band, nel 2023, aveva preso parte all’Eurovision song contest tenutosi a Liverpool, rappresentando sempre la Slovenia.

Il brano Veronika di Raiven racconta la storia di una donna molto famosa in Slovenia, diventata una vera e propria icona. Si tratta di Veronika Deseniska. L’artista ha deciso di cantarla in lingua originale, sottolineando, in una recente intervista, come non fosse necessario utilizzare l’inglese per avere un’ottima performance nel corso della manifestazione. La scelta è dovuta anche alla convinzione che la storia raccontata, ma anche la qualità della musica, siano talmente espressive che le emozioni trasmesse possono essere percepite anche da un pubblico che non capisce la lingua slovena.

Il video di Veronika, di Raiven, all’Eurovision 2024













