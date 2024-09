Una vita a primeggiare nel mondo dello spettacolo, una carriera luminosa condivisa con alcuni dei volti più celebri della tv fino ad affermarsi come ‘solista’ nel ruolo di padrona di casa: stiamo parlando di Luana Ravegnini, conduttrice del programma Check Out. Di recente è tornata al centro dell’attenzione, in particolare per gli appassionati di cronaca rosa, per aver rivelato la verità sulla rottura con l’ex compagno Claudio Lippi a distanza di 23 anni. Ma cosa sappiamo della sua vita di oggi e dell’attuale marito Renato Della Valle?

Perché Claudio Lippi e Luana Ravegnini si sono lasciati?/ "Lui aveva già due figlie, io no e..."

Luana Ravegnini ha parlato di suo marito Renato Della Valle a La Volta Buona, proprio oggi 20 settembre 2024. “Lui è più grande di me, ma io non mi sono mai trovata con i miei coetanei; con il tempo non ho mai sentito la differenza d’età, anche perchè poi sotto un certo punto di vista sono io ad essere vecchia dentro”. Un’introduzione che mette in evidenza come il limite anagrafico sia solo astratto a dispetto di un amore quanto mai viscerale e longevo.

Pierina Paganelli/ Valeria Bartolucci vs Loris: “Ha accusato Louis davanti al pm senza uno straccio di prova”

Luana Ravegnini e la ‘corte serrata’ del marito Renato Della Valle: “Veniva tutte le sere al mio ristorante…”

Luana Ravegnini e suo marito Renato Della Valle hanno sempre coltivato la relazione con discrezione, senza mai sfruttare vetrine mediatiche. Lui non appartiene al mondo dello spettacolo; la sua attività professionale riguarda infatti il settore industriale e immobiliare ed è uno dei volti più rappresentativi del contesto imprenditoriale italiano. Ma cosa sappiamo invece sull’amore che lega Luana Ravegnini e suo marito Renato Della Valle?

“Aveva letto delle mie interviste e aveva pensato che dovevo essere una bella persona; io avevo aperto un ristorante per avere un punto fermo… Renato, quando seppe che ero single, iniziò a presentarsi tutte le sere. Mi fece una corte pazzesca, ha tenuto duro per sei mesi”. Questo il racconto di Luana Ravegnini – riportato da DiLei – a proposito del primo incontro con il marito Renato Della Valle. Da lì è partita la loro grande storia d’amore, condita anche dalla nascita della figlia Adele Maria.

Perché Fedez e Tony Effe hanno litigato?/ Le motivazioni dietro il dissing che sta infiammando il web